Rund 60 Prozent aller Unternehmen stecken noch in den Anfängen der digitalen Instandhaltung

Die Studie „Instandhaltung im Wandel“ von Osapiens und Fraunhofer IML zeigt, dass Unternehmen bei der Transformation von Wartung, Reparatur und Betrieb vor großen Hürden stehen: Weniger als zwei von fünf Unternehmen nutzen digitale Lösungen, die einen nachweisbaren Return on Investment erzielen. Es gibt also noch viel zu tun.

https://osapiens-cmms.com/de/instandhaltung-im-wandel/

Tipp: Der vollständige Bericht „Maintenance in Transition“ kann online heruntergeladen werden. Bild: Osapiens

