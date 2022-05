Tablet statt Klemmbrett

Mehr Sicherheit und Effizienz durch digitale Arbeitsfreigaben

In Industriezweigen mit sehr hohem Gefahrenpotenzial ist die Arbeitsfreigabe ein essenzieller Sicherheitsprozess. Das gilt beispielsweise für Reparaturen oder Wartungen in der Öl-, Gas-, Chemie-, Petrochemie, Papier- und Zellstoffindustrie. In der Regel wird dieser Freigabeprozess häufig in Papierform durchgeführt, mit Schnelltrennsätzen und mehreren Durchschlägen – ein zeitaufwändiges und kostenintensives Verfahren, das auch nicht ohne Risiken ist: Ändert sich der Prozess, müssen teure Formulare neu beschafft werden, und bei Unfällen ist die Risikobeschreibung nicht immer sofort zur Hand.

Die neue cts Software certeXo digitalisiert hingegen das gesamte Arbeitsfreigabeverfahren einschließlich Vollzugsmeldung. So ermöglicht die Lösung eine Einschätzung der Gefährdungssituation vor Beginn der Tätigkeiten. Dieser Prozess erfolgt standardisiert und auf Basis bewährter Werkzeuge. Damit lässt sich das Unfall- und Schadensrisiko für Menschen und Maschinen deutlich reduzieren. Die Software gibt außerdem Hinweise auf konkrete Unfallgefahren und definiert klar den Geltungs- und Arbeitsbereich. Zudem gewährleistet die Lösung einen sicheren Abschluss sowie Rückmeldungen hinsichtlich der erteilten Freigaben, zum Beispiel für einen Umbau.

certeXo umfasst eine Benutzer- und Rollenverwaltung und visualisiert alle Arbeiten papierlos und statusbezogen. Damit ist eine lückenlose Dokumentation für Behörden und Audits gewährleistet. Controlling und Führungskräfte erhalten einen schnellen Überblick über geplante und bereits durchgeführte Tätigkeiten.

Darüber hinaus lassen sich externe Dokumente wie Fotos oder Schadensmeldungen in den jeweiligen Vorgang integrieren. Terminüberwachung und Erinnerungen per E-Mail sorgen dafür, dass alle Arbeiten planmäßig ausgeführt werden. Dank der Browser-basierten, grafischen Benutzeroberfläche ist die Software innerhalb des Betriebs auf verschiedenen Terminals und Endgeräten einsetzbar.

certeXo ist individuell konfigurierbar und lässt sich an die jeweiligen Freigabeprozesse und Änderungen anpassen. Zahlreiche mitgelieferte Vorlagen erleichtern die Einrichtung und selbstverständlich ist die Software auch LOTO-kompatibel. Bild: cts

