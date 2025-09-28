Trockenlegung: Klassisch oder neu gedacht

Elektroosmose ergänzt klassische Mauertrockenlegung mit Injektionstechnik

Seit Kurzem bietet Vallovapor auch eine Mauertrockenlegung mithilfe eines elektrophysikalischen Verfahrens an. Neben der etablierten Injektionstechnik setzt das Berliner Unternehmen nämlich auch auf die aktive Elektroosmose.

Ziel ist es, für unterschiedliche Bauzustände und Feuchtegrade jeweils die technisch und wirtschaftlich passende Lösung anbieten zu können. Bei durchfeuchteten, komplexen oder denkmalgeschützten Gebäuden punktet das neue System.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 22 der aktuellen B&I.

Links:

www.vallovapor.de

Schimmel in der Wohnung minimiert nicht nur das Wohlbefinden, sondern ist auch ein Gesundheitsrisiko und kann unter anderem zu Atemwegsproblemen (Husten, Asthma), Allergien (Heuschnupfen-ähnliche Symptome, Hautausschläge), Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen führen, da Sporen und Stoffwechselprodukte (Mykotoxine) freigesetzt werden. Langfristig kann dies schwerere Infektionen und/oder Organschäden auslösen. Zudem schädigt Schimmel auch die Bausubstanz. Viele Gründe also, aktiv zu werden. Bild: KI-generiert

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