Trockenlegung: Klassisch oder neu gedacht
Elektroosmose ergänzt klassische Mauertrockenlegung mit Injektionstechnik
Seit Kurzem bietet Vallovapor auch eine Mauertrockenlegung mithilfe eines elektrophysikalischen Verfahrens an. Neben der etablierten Injektionstechnik setzt das Berliner Unternehmen nämlich auch auf die aktive Elektroosmose.
Ziel ist es, für unterschiedliche Bauzustände und Feuchtegrade jeweils die technisch und wirtschaftlich passende Lösung anbieten zu können. Bei durchfeuchteten, komplexen oder denkmalgeschützten Gebäuden punktet das neue System.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 22 der aktuellen B&I.
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