Ultraschallreinigung in einem anspruchsvollen Umfeld

Bandelin, Spezialist für Ultraschalltechnik, hat das Modell Trison 4000.2 weiterentwickelt. Das Ultraschallbad, das zur Reinigung von Robotik-Instrumenten eingesetzt werden kann, wurde durch neue Zubehörteile ergänzt und um entscheidende Funktionen erweitert. So lassen sich Prozesse in der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) künftig noch stärker automatisieren, vereinfachen und hygienisch absichern.

Ein Highlight der neuen Gerätegeneration ist die integrierte Dosiereinheit DU 4000. Diese befüllt das Ultraschallbad automatisch mit der richtigen Wassermenge und dosiert das Reinigungspräparat selbstständig. Anwenderfehler bei der Befüllung sind damit ausgeschlossen – ein entscheidender Fortschritt für die Prozesssicherheit im klinischen Alltag.

Außerdem überzeugt das neue Trison 4000.2 mit seiner integrierten Reinigungspistole RP 5 zum Abspülen der Instrumente und zum Ausspülen der Ultraschallwanne. Der neue Klappdeckel D 4000 K-R spart Platz, reduziert Lärm und erlaubt eine visuelle Prozessüberwachung.

Bandelin hat zudem verschiedene Bewegungseinheiten für Robotik-Instrumente internationaler Hersteller entwickelt, so kann das Gerät über Europa hinaus in anderen Regionen genutzt werden.

Links:

www.bandelin.com

In einer unabhängigen Reinigungsvalidierung konnte laut Bandelin gezeigt werden, dass das Trison 4000.2 eine deutlich höhere Reinigungsleistung erzielt als die manuelle Vorreinigung nach den Angaben der Hersteller der Robotik-Instrumente. Die gemessenen Restproteinwerte lagen sowohl an den Spitzen als auch an den Schäften unter dem Grenzwert von 100 µg pro Instrument. Bild: Bandelin

