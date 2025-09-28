Vaisala Circular: Neuer Kalibrierservice

Mit dem neuen Service „Vaisala Circular“ bietet der finnische Messtechnik-Spezialist Vaisala eine nachhaltige Lösung zur Reduzierung von Ausfallzeiten und Verbesserung der Messgenauigkeit. Das Konzept kombiniert Lagerung, Wartung und Kalibrierung von Sonden zu einem zirkulären Servicepaket, das Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit gleichermaßen erhöht.

Wird eine Kalibrierung notwendig, bestellt der Anwender einfach online eine Ersatzsonde und kann die Messung ohne Unterbrechung fortsetzen. Die gebrauchten Sonden werden anschließend zur Neukalibrierung, Lagerung und Wiederverwendung an Vaisala zurückgesendet.

Für diese generalüberholten Modelle gilt die Garantie für die gesamte Laufzeit des Circular-Vertrags. Das Ergebnis: Minimale Ausfallzeiten, konstante Genauigkeit und nachhaltige Nutzung der Komponenten.

Durch das Circular-Konzept übernimmt Vaisala die vollständige Verwaltung der Sondenflotte. Unternehmen erhalten langfristige Sicherheit, weil alle Kalibrierungen, Prüfungen und Wartungen zentral bei Vaisala erfolgen. Das reduziert den personellen Aufwand und verbessert gleichzeitig die Messqualität und Prozessstabilität.

Der Service deckt eine umfangreiche Bandbreite an Messgrößen auf dem Markt ab – darunter Feuchte, Taupunkt, Temperatur, Kohlendioxid und Wasserstoffperoxid.

„Als Designer, Entwickler und Hersteller von Messsonden sind wir optimal positioniert, um die Sonden zu warten und unseren Kunden einen langfristigen Mehrwert zu bieten. Unsere Test-, Wartungs- und Kalibrierfähigkeiten sind so streng, dass die Sonden mit entsprechender Zertifizierung und in neuwertigem Zustand wieder in Betrieb genommen werden. Wenn Vaisala Sonden gemäß den Spezifikationen verwendet und gewartet werden, ist mit einer Lebensdauer von mehr als einem Jahrzehnt zu rechnen“, erklärt Shan Gao, Director, Global Service Line bei Vaisala.

Links:

www.vaisala.de

Der Vaisala Circular Service wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen präzise und zuverlässige Messwerte entscheidend sind. Kunden profitieren von einer Auswahl an Messsonden, die in den Servicezentren sicher gelagert, gewartet und kalibriert werden. Bild: Vaisala

Artikel per E-Mail versenden