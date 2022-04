Verbesserter, tragbarer Barcode Scanner

von Zwick am 1. April, 2022

Proglove, ein Hersteller von Wearable Barcode Scannern, bringt einen neuen Scanner sowie ein dazu passendes Wearable auf den Markt. LEO und der Hand Strap zeichnen sich, so der Hersteller, durch ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Die Lösung bietet eine Ersparnis von bis zu 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Portfolio dieses Herstellers.

Mit gerade einmal 35 Gramm ist das preiswerte Einsteigermodell besonders leicht. Schon bei 300 Scans pro Schicht soll sich LEO in der Regel binnen 12 Monaten rechnen. Dank des umfangreichen Integrationsportfolios gestaltet sich die Verbindung mit anderen Smart Devices – wie etwa Tablets oder Smartphones – einfach. Darüber hinaus lässt sich LEO „Over The Air“ aktualisieren. Der Scanner liefert so unmittelbar spürbare Ergebnisse und zeichnet sich durch eine überaus einfache Handhabung aus: einklinken, scannen, fertig.

LEO kann alle gängigen 1D und 2D Barcodes zwischen 10 und 70 Zentimetern Entfernung problemlos lesen und lässt sich als Teil des ProGlove Öko-Systems in die Industry Analytics Plattform ProGlove Insight einbinden. Er schafft bis zu 4.000 Scans pro Batterieladung und kann innerhalb einer Stunde wieder aufgeladen werden.

Der Hand Strap ist ein neuartiges Wearable von Proglove. Es platziert den Scanner auf dem Handrücken, lässt dabei aber die Handinnenfläche frei. Das sorgt für mehr Bewegungsfreiheit bei geringerer Wärme- und Schweißentwicklung. Natürlich lässt sich der Hand Strap nicht nur mit LEO, sondern auch mit allen anderen Proglove Scannern verbinden.

www.proglove.com

Der Hand Strap besteht aus einem widerstandsfähigen, aber leichten Materialmix. Ein weiterer zentraler Vorteil liegt dabei in der Tatsache, dass der Hand Strap in den jeweiligen Varianten für Links- und Rechtshänder für alle Größen anpassbar ist. Der Hand Strap kommt dabei ohne zusätzliche Handschuhhalterungen, Auslösepads oder Kabel aus. Das macht die Ausrüstung der Mitarbeiter deutlich einfacher, weil keine Größen abgeschätzt werden müssen. Bild: Proglove

