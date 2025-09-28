Vermeidung statt Korrektur

Steigende Rohstoffpreise, enger werdende Margen und wachsende Qualitätsanforderungen erhöhen den Druck auf produzierende Unternehmen, ihre Prozesse konsequent zu optimieren. Ausschuss und Nacharbeit zählen dabei zu den größten – oft unterschätzten – Kostentreibern. Jeder Fehler im Produktionsprozess bindet Ressourcen, verursacht zusätzliche Aufwände und beeinträchtigt die Lieferfähigkeit. Digitale Werkerassistenzsysteme setzen genau hier an: Sie unterstützen Mitarbeitende in Echtzeit bei der fehlerfreien Ausführung ihrer Aufgaben und tragen so dazu bei, Qualitätskosten nachhaltig zu senken und Effizienzpotenziale gezielt zu erschließen.

„In klassischen Produktionsumgebungen werden Qualitätsprobleme häufig erst am Ende eines Prozesses erkannt – etwa in der Endkontrolle. Zu diesem Zeitpunkt sind jedoch bereits Kosten entstanden, sei es durch fehlerhafte Materialien, zusätzliche Arbeitszeit oder verzögerte Auslieferungen“, sagt Michael Kunze, Gründer und Geschäftsführer der MKey Solution GmbH. Digitale Werkerassistenz verfolgt daher einen anderen Ansatz: Fehler sollen gar nicht erst entstehen.

Um dies zu realisieren, bietet sich eine alternative Vorgehensweise an. Mithilfe von Augmented Reality (AR) und digitalen Assistenzsystemen werden Mitarbeitende Schritt für Schritt durch ihre Aufgaben geführt. Relevante Informationen erhalten sie in Echtzeit und jeweils exakt auf die jeweilige Produktvariante abgestimmt.

„So wird beispielsweise angezeigt, welche Komponenten zu verbauen sind, in welcher Reihenfolge Arbeitsschritte erfolgen müssen und worauf besonders zu achten ist. Diese gezielte Unterstützung reduziert Unsicherheiten und minimiert das Risiko von Fehlmontagen erheblich“, erläutert Kunze. Ein wesentlicher Vorteil digitaler Werkerassistenz liegt zudem in der unmittelbaren Rückmeldung während des Arbeitsprozesses. Durch den Einsatz von Bildverarbeitung und Sensorik werden Arbeitsschritte automatisch überprüft.

Systeme erkennen beispielsweise, ob Bauteile korrekt positioniert wurden oder ob alle notwendigen Komponenten verbaut sind. Abweichungen werden sofort angezeigt, sodass Mitarbeitende direkt reagieren können. „Fehler werden somit nicht erst am Ende lokalisiert, sondern bereits im Entstehungsprozess korrigiert. Das reduziert nicht nur Ausschuss, sondern verhindert auch, dass sich Fehler durch nachgelagerte Produktionsstufen ziehen und dort zusätzliche Kosten verursachen“, ergänzt der Experte.

Mehr Effizienz durch mehr Output

Die Reduktion von Ausschuss hat unmittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von Produktionsprozessen. Jedes fehlerhafte Produkt verursacht Materialverluste, bindet Arbeitszeit und belastet die Produktionskapazität. Hinzu kommen indirekte Kosten wie Verzögerungen in der Lieferkette oder mögliche Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit. Digitale Werkerassistenzsysteme helfen, diese Kosten deutlich zu senken. Durch klar strukturierte Arbeitsabläufe, automatische Prüfmechanismen und eine durchgängige Prozessunterstützung sinkt die Fehlerquote signifikant. Unternehmen profitieren von stabileren Prozessen, geringerer Nacharbeit und einer effizienteren Nutzung ihrer Ressourcen.

„Neben der direkten Fehlervermeidung leisten digitale Assistenzsysteme auch einen wichtigen Beitrag zur Einarbeitung neuer Mitarbeitender“, weiß Kunze. Komplexe Arbeitsabläufe werden verständlich und nachvollziehbar vermittelt, wodurch neue Kräfte schneller produktiv eingesetzt werden können.

Elementarer Wettbewerbsvorteil

Gleichzeitig sorgt die Standardisierung von Prozessen für eine gleichbleibend hohe Qualität – unabhängig von Erfahrung oder Tagesform der Mitarbeitenden. Das entlastet Fachkräfte und schafft Freiräume für anspruchsvollere Tätigkeiten.

Digitale Werkerassistenz entwickelt sich deswegen zunehmend zu einem zentralen Baustein moderner Produktionsstrategien. Unternehmen, die auf diese Technologien setzen, profitieren nicht nur von geringeren Qualitätskosten, sondern auch von einer höheren Flexibilität und Reaktionsfähigkeit. In einem wettbewerbsintensiven Umfeld wird die Fähigkeit, effizient und fehlerfrei zu produzieren, immer wichtiger. Die gezielte Reduktion von Ausschuss ist dabei ein entscheidender Hebel.

„Digitale Systeme zeigen, wie sich dieses Potenzial durch die intelligente Verbindung von Mensch, Prozess und Technologie erschließen lässt. Mit dem Einsatz digitaler Werkerassistenz wird Qualität nicht länger nur kontrolliert, sondern aktiv gesteuert“, resümiert Kunze abschließend. Das Ergebnis sind effizientere Prozesse, geringere Kosten und eine nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.

Autor: Michael Kunze, MKey Solution

Links:

http://www.mkey-solution.com/werkerassistenzsystem/

Was digitale Werkerassistenz mit sinkenden Qualitätskosten zu tun hat, erklärt Michael Kunze, Gründer und Geschäftsführer der MKey Solution GmbH, in diesem Beitrag. Bild: MKey Solution

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