Virtuelles Lernen mit Praxisbezug

Mit realitätsnahen Industriemodellen von Fischertechnik bringt die Online-Plattform sps4you praxisnahe Automatisierungstechnik ins virtuelle Klassenzimmer. Gründer Florian Stöger zeigt, wie sich SPS-Programmierung auch online anschaulich vermitteln lässt – und erhält dafür viel positives Feedback aus der Praxis.

Wie lassen sich reale Automatisierungsprozesse vermitteln, ohne physisch an einer Anlage zu arbeiten? Diese Frage beantwortet die Lernplattform sps4you mit einem innovativen Konzept: Sie verbindet Online-Unterricht mit den Simulationsmodellen der Fischertechnik-Lernfabrik. Die detailgetreuen Nachbildungen – etwa Förderbänder oder Sortieranlagen – ermöglichen es, Automatisierungstechnik praxisnah und interaktiv zu erleben.

„Den Bezug zur Praxis herstellen zu können, ist eine der größten Herausforderungen bei Online-Kursen. Um meinen Kursteilnehmern ein greifbares Lernerlebnis zu bieten, nutze ich die Industriemodelle von Fischertechnik. Sie ermöglichen mir, realistische Automatisierungsaufgaben in die Online-Kurse zu integrieren und die Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen“, erklärt Florian Stöger, Gründer von sps4you.

SPS-Wissen für Einsteiger und Profis

Die Plattform richtet sich an alle, die ihre Kenntnisse in der SPS-Programmierung vertiefen möchten – vom Berufseinsteiger bis zur erfahrenen Fachkraft. Über Videokurse, Übungen und interaktive Funktionen lernen die Teilnehmenden vollständig online. Ergänzt wird das Angebot durch einen Youtube-Kanal mit regelmäßig neuen Praxisbeispielen.

Damit bleiben auch komplexe Themen wie industrielle Bildverarbeitung oder Pulsweitenmodulation nicht abstrakt, sondern werden mithilfe der fischertechnik-Modelle anschaulich erklärt.

Dass das Konzept funktioniert, zeigt das Feedback der mittlerweile über 10.000 Teilnehmenden. „Ich hätte nicht gedacht, dass man online erlerntes Wissen sofort offline, an der richtigen Anlage, anwenden kann“, berichtet ein Student nach dem Kurs.

sps4you zeigt, dass Online-Lernen und realitätsnahe Anwendung kein Widerspruch sein müssen. Bild: Fischertechnik

