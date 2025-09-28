Vorspannkraft mit Ultraschall messen

Wie sich Schraubverbindungen statisch und dynamisch richtig bewerten lassen

Bei lösbaren Verbindungen sind Schrauben nach wie vor das Mittel der Wahl. Für die nötige Sicherheit sind bestimmte Vorspannkräfte erforderlich, für deren Berechnung es Berechnungsmodelle gibt.

Doch verhalten sich die Schraubverbindungen in der Praxis tatsächlich so wie berechnet?

Herkömmliche Montage- und Messmethoden wie Drehmoment oder eine Längenmessung der Schraube geben darüber nur bedingt Aufschluss.

Eine neue Methode bestimmt die Vorspannkraft direkt in der Originalschraube per Ultraschalllaufzeit und Laufzeitdifferenz und liefert nach Angaben der Systementwickler exakte Daten zu jeder einzelnen Schraube und deren Vorspannung. Das funktioniert auch im Betrieb und wenn nötig über lange Zeit.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 19 der aktuellen B&I.

Links:

www.arnold-fastening.com

Das System kann je nach Anwenderfragestellung nicht nur im Messlabor arbeiten, sondern ist auch für Messungen vor Ort geeignet. Bilder: Arnold

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