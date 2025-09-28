Intec und Z mit starker Beteiligung

Das Messedoppel Intec und Z will die gesamte Wertschöpfungskette der metallbearbeitenden Industrie abbilden.

Vom 2. bis 5. März 2027 trifft sich die Fertigungsbranche auf dem Leipziger Messegelände. Mit zahlreichen bekannten Unternehmen zeichnet sich bereits ein halbes Jahr vor Beginn eine starke Beteiligung ab. Neu ist ein Start-up-Areal, auf dem junge Unternehmen ihre Lösungen für die Produktion der Zukunft vorstellen.

„Die starke Resonanz aus der Branche sendet ein deutliches Signal: Auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten setzen führende Unternehmen auf den persönlichen Dialog in Leipzig“, betont Projektdirektorin Ulrike Lange. „Auf der Intec und Z kommen Technologiekompetenz und Entscheidungsfreude zusammen. Die gute Anmeldequote von zahlreichen Branchenführern zeigt uns, dass der Bedarf nach praxistauglichen Lösungen, Prozessoptimierung und verlässlichen Netzwerken größer ist denn je.“

Breites Technologiespektrum

Auf der Intec zeigen Unternehmen unter anderem Werkzeugmaschinen, Präzisionswerkzeuge, Messtechnik und Automatisierungslösungen. Vertreten sind beispielsweise Bomar, Ceratizit, Emag, Grob-Werke, Gühring, Hermle, Igus, Index, Mapal, Okuma, Schunk und SEW-Eurodrive.

Die parallel stattfindende Z konzentriert sich auf Zulieferer und Systemanbieter. Dort geht es um Teile, Komponenten, Baugruppen und Werkstoffe für industrielle Anwendungen.

Start-ups erstmals im eigenen Areal

Eine Premiere ist das neue Areal Intec-Z-Start-ups. Dort können junge Unternehmen neue Geschäftsmodelle, Produkte, Verfahren und Dienstleistungen präsentieren. Voraussetzung für die Teilnahme sind unter anderem ein Unternehmensalter von höchstens fünf Jahren und weniger als 30 Beschäftigte.

Links:

www.messe-intec.de

www.zuliefermesse.de

Erstmals bietet das Messedoppel Intec und Z ein eigenes Areal für junge Unternehmen und ihre Innovationen. Das Ausstellerverzeichnis ist bereits online verfügbar. Bild: Leipziger Messe

Artikel per E-Mail versenden