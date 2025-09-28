Vinci Energies übernimmt Heliro

Vinci Energies hat die Heliro Steuer- und Regelungstechnik GmbH übernommen.

Das Unternehmen aus Ilmenau bringt Erfahrung in Automatisierung, SPS- und Robotikprogrammierung sowie im Maschinen- und Anlagenbau ein. Auch Retrofit-Projekte gehören zum Leistungsspektrum. Die Heliro Steuer- und Regelungstechnik GmbH gehört seit dem 8. September 2026 zu Vinci Energies. Das 1991 gegründete Unternehmen beschäftigt 35 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von rund 4,3 Mio. Euro.

Leistungsspektrum von Heliro

Heliro bietet Automatisierungstechnik und Prozesslösungen für Kunden aus dem Maschinenbau, der verarbeitenden Industrie sowie den Bereichen Nahrungsmittel und Logistik. Zum Leistungsspektrum zählen Hardwareplanung, SPS- und Robotikprogrammierung, Maschinen- und Anlagenbau sowie Retrofit-Projekte. Auch kleine Serien, Einzelanfertigungen und Prototypen können umgesetzt werden.

Stärkung der Industriemarke Actemium

Mit der Übernahme erweitert Vinci Energies das Leistungsspektrum seiner Industriemarke Actemium. Für die Instandhaltung besonders relevant ist dabei die Erfahrung von Heliro im Bereich Retrofit sowie in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik.

Links:

www.vinci-energies.com

In Deutschland ist Vinci Energies mit der Industriemarke Actemium, der ICT-Marke Axians, der Energieinfrastruktur Marke Omexom sowie mit zahlreichen lokalen Marken im Bereich von Building Solutions tätig. Vinci Energies beschäftigt in Deutschland 18.300 Mitarbeitende und erwirtschaftet mit 360 Business Units einen Jahresumsatz von 3,8 Milliarden Euro. Auf dem Bild: Gerald Taraba, Actemium und Stefan Rose, Heliro Steuer- und Regelungstechnik GmbH (v.l.n.r.:). Bild: Vinci Energies

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