Vinci Energies übernimmt Heliro
Vinci Energies hat die Heliro Steuer- und Regelungstechnik GmbH übernommen.
Das Unternehmen aus Ilmenau bringt Erfahrung in Automatisierung, SPS- und Robotikprogrammierung sowie im Maschinen- und Anlagenbau ein. Auch Retrofit-Projekte gehören zum Leistungsspektrum. Die Heliro Steuer- und Regelungstechnik GmbH gehört seit dem 8. September 2026 zu Vinci Energies. Das 1991 gegründete Unternehmen beschäftigt 35 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von rund 4,3 Mio. Euro.
Leistungsspektrum von Heliro
Heliro bietet Automatisierungstechnik und Prozesslösungen für Kunden aus dem Maschinenbau, der verarbeitenden Industrie sowie den Bereichen Nahrungsmittel und Logistik. Zum Leistungsspektrum zählen Hardwareplanung, SPS- und Robotikprogrammierung, Maschinen- und Anlagenbau sowie Retrofit-Projekte. Auch kleine Serien, Einzelanfertigungen und Prototypen können umgesetzt werden.
Stärkung der Industriemarke Actemium
Mit der Übernahme erweitert Vinci Energies das Leistungsspektrum seiner Industriemarke Actemium. Für die Instandhaltung besonders relevant ist dabei die Erfahrung von Heliro im Bereich Retrofit sowie in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik.
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