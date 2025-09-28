Neue Stirnlampen für Profis

Ledlenser bringt 26 neue Stirnlampen auf den Markt. Die überarbeiteten H- und HF-Serien unterscheiden sich vor allem bei der Energieversorgung: Während die kompakten HF-Modelle einen integrierten Akku besitzen, setzt die H-Serie auf einen separaten Akkupack. Auch für Wartung und Instandsetzung gibt es spezielle Varianten.

Ledlenser hat sein Stirnlampen-Portfolio komplett überarbeitet. Die 26 neuen Modelle der H- und HF-Serie sollen unterschiedliche Anforderungen von Alltag und Outdoor-Einsatz bis hin zu Industrie und Handwerk abdecken.

Eine zentrale Neuerung ist der Adaptive Light Beam, der Lichtbild und Helligkeit automatisch an die jeweiligen Bedingungen anpasst. Dadurch soll beispielsweise beim Arbeiten mit beiden Händen eine manuelle Anpassung der Beleuchtung entfallen. Zudem setzt Ledlenser bei den Lampengehäusen und Stirnbändern verstärkt auf recycelte Materialien.

Für Wartung und Handwerk

Für professionelle Anwender bietet Ledlenser die HF-Pro- und H-Pro-Modelle an. Die HF-Pro-Serie arbeitet mit einem integrierten Akku und ist dadurch besonders kompakt. Die Modelle lassen sich unter anderem am Helm befestigen und eignen sich auch für Arbeiten in beengten Bereichen oder in Rückenlage.

Die H-Pro-Serie verfügt dagegen über einen am Hinterkopf getragenen Akkupack. Das soll für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und längere Laufzeiten sorgen. Die Modelle H5R Pro, H7R Pro und H15R Pro sind für Arbeiten beispielsweise bei Elektroinstallationen, Wartungs- oder Maurerarbeiten vorgesehen. Gummierte Bedienelemente sollen die Bedienung auch mit Handschuhen erleichtern.

Für besonders anspruchsvolle Einsatzbereiche stehen die H9R Pro und H19R Pro zur Verfügung. Der Hersteller nennt unter anderem Tunnelbau, Gleiswartung und Kfz-Werkstätten als mögliche Einsatzfelder. Beide Modelle verfügen über Helm-Montagezubehör, ein zuschaltbares rotes Rücklicht und einen separaten Akku.

Spitzenmodell mit 10.000 Lumen

Innerhalb der H-Serie setzt die H21R mit bis zu 10.000 Lumen im Boost-Modus die Leistungsspitze. Sie gehört zu den Multi-Lens-Modellen mit Adaptive Light Beam und richtet sich an Nutzer mit besonders hohen Anforderungen an Lichtleistung und Reichweite.

Links:

www.ledlenser.com

Die HF-Serie ist bereits erhältlich, die H-Serie soll ab 1. Oktober 2026 in den Handel kommen. Bild: Ledlenser

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