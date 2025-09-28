Gefahrstoffwissen zum Anfassen

Vom 20. bis 22. Oktober 2026 präsentiert sich Asecos auf der Arbeitsschutz Aktuell in Stuttgart.

Gezeigt werden auf der Messe unter anderem unterschiedliche Ausstattungsvarianten von Sicherheitsschränken, ein Gefahrstoffarbeitsplatz sowie Umluftfiltertechnik. Zwei Schränke der ION-Line-Serie sind für die sichere Lagerung und das Laden von Lithium-Akkus vorgesehen. Besucher können sich dabei auch über technische Details, Lagervolumen und Bedienung informieren.

Neben der Technik legt Asecos einen Schwerpunkt auf die praktische Vermittlung von Gefahrstoffwissen. Auf der Expo-Stage geht es in Fachvorträgen unter anderem um den sicheren Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien, Brandschutz nach TRGS 800 sowie Luftqualität und technische Entlüftungssysteme.

Zwei zweistündige Seminare vertiefen die Themen. Im Seminar „Sichere Lagerung von Gefahrstoffen: Unerlässliches Wissen für jeden Arbeitsplatz“ stehen unter anderem rechtliche Grundlagen, Brandschutz, Lagertechnik, Zusammenlagerung und Gefährdungsbeurteilung auf dem Programm.

Der Experimentalvortrag „Lagerung und Handhabung brennbarer Flüssigkeiten“ zeigt anhand von Live-Experimenten die Risiken einer unsachgemäßen Handhabung und Möglichkeiten zur Prävention.

Die beiden Asecos-Seminare werden vom VDSI jeweils mit zwei Weiterbildungspunkten anerkannt. Die Vorträge sind mit dem Messeticket zugänglich; für die Seminare ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Links:

www.asecos.com

Auf der Arbeitsschutz Aktuell 2026 zeigt Asecos in Stuttgart Lösungen für die sichere Lagerung und Handhabung von Gefahrstoffen. Neben Sicherheitsschränken und Technik stehen praxisnahe Fachvorträge und Seminare im Mittelpunkt – unter anderem zu Lithium-Akkus, Brandschutz und Gefahrstofflagerung. Bild: Asecos

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