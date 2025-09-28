VSME-Tool soll Nachhaltigkeitsberichte vereinfachen

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung bleibt für viele Unternehmen ein relevantes Thema – auch dann, wenn sie selbst nicht direkt berichtspflichtig sind. Ein neues digitales, kostenfreies Tool soll kleinen und mittleren Unternehmen nun helfen, entsprechende Informationen strukturiert und mit möglichst geringem Aufwand bereitzustellen.

Mit einem neuen digitalen Werkzeug wollen das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung kleinen und mittleren Unternehmen den Einstieg in die Nachhaltigkeitsberichterstattung erleichtern. Das Tool basiert auf dem freiwilligen Berichtsstandard „Voluntary Standard for Small and Medium-sized Enterprises“ (VSME) und soll eine strukturierte, möglichst bürokratiearme Datenerfassung ermöglichen.

Hintergrund ist die veränderte Regulierung auf europäischer Ebene. Mit dem sogenannten Omnibus-I-Paket der EU wurde der Anwendungsbereich der verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der Corporate Sustainability Reporting Directive deutlich eingeschränkt. Für viele kleinere Unternehmen entfällt damit zwar eine direkte Berichtspflicht. In der Praxis bleiben sie jedoch häufig Teil der Informationsketten größerer, berichtspflichtiger Unternehmen.

Gerade in industriellen Wertschöpfungsketten müssen kleinere Zulieferer also weiterhin Nachhaltigkeitsinformationen bereitstellen. Hintergrund sind Anforderungen von Kunden, Banken oder Geschäftspartnern, die selbst Berichtspflichten erfüllen müssen. Dieser sogenannte „Trickle-Down-Effekt“ kann für kleinere Unternehmen zu erheblichem administrativem Aufwand führen. Der VSME-Standard soll hier einen einheitlichen Rahmen schaffen. Ziel ist es, klare und vergleichbare Anforderungen für Nachhaltigkeitsinformationen zu definieren und gleichzeitig die Datenabfrage entlang der Lieferketten zu begrenzen.

Mit dem neuen Tool soll der Zugang zum VSME-Standard vereinfacht werden. Das VSME-Tool steht Unternehmen kostenfrei über die Plattform des Deutscher Nachhaltigkeitskodex zur Verfügung. Ein interaktiver Assistent führt Schritt für Schritt durch den Berichtsprozess und unterstützt Anwender mit Definitionen, Anwendungshinweisen und Beispielen.

https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/

