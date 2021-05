Wartungsaufgaben zuweisen, organisieren und kontrollieren

von Zwick am 5. Mai, 2021

Kommunizieren alle Beteiligten der Instandhaltung nahtlos untereinander, strafft das die Prozesse. Um einen Kommunikationskanal für alle und eine gemeinsame Informationsbasis sowohl für PC als auch für Mobilgeräte zu schaffen, entwickelte Dr. Eckhardt + Partner Excelation.io. Das Tool verbindet Ausführende miteinander – nahtlos, papierfrei und in Echtzeit kommunizieren sie via App und organisieren von jedem Ort aus die erforderlichen Handlungsabläufe.

Die App Excelation.io wirkt Medienbrüchen entgegen. Wartungstechniker erkennen anhand der Technik-Ansicht Assets per QR-Code, tauschen Informationen aus, dokumentieren vor Ort Auffälligkeiten, Kosten, Arbeitszeiten.

Im Wartungsrhythmus erinnert die Cloudlösung technisch Zuständige an ausstehende To-dos. Wartungsleiter weisen Aufträge zu, übertragen Erfassungen und Notizen an Ausführende, die via Ampelsystem Aufträge priorisieren.

Entscheidungsträger kommunizieren nahtlos mit Technikern und aktivieren neue Mitarbeiter. Via Manager-Ansicht bleiben sie remote auf Stand; die Ampelfunktion ruft sie, wenn erforderlich, zu konkretem Eingreifen auf.

Über eine Restful-API-Schnittstelle finden eigene Systeme Anschluss. Auf Smartphone, Tablet oder Rechner laufend, beachtet das modular aufgebaute Werkzeug DSGVO und DIN 31051.

Links:

www.excelation.io

www.epgmbh.de

Bezahlt wird die SaaS-Lösung nach Anzahl der nutzenden Personen. Die Integration weiterer fürs EAM relevanter Module wie Dokumenten- und Media-Management oder IoT-Integration sind in Planung. Bild: Dr. Eckhardt + Partner

