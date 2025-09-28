Webinar: Effiziente Datenverarbeitung im Anlagenbau und BIM-Prozess

Der deutsch-französische Software-Hersteller Core-Technologie (CT) veranstaltet am 5. November 2025 ein kostenfreies Webinar zur effizienten Datenreduktion und IP-Schutz für Planer, Konstrukteure und Ingenieure. Dabei präsentieren die Experten, wie das Software-Tool 3D-Evolution-Simplifier den Workflow im Umgang mit BIM- und CAD-Modellen vereinfacht und beschleunigt.

Die Ausgangslage ist, dass große, detailreiche 3D-Modelle im Workflow von Planern, Konstrukteuren und Ingenieuren Herausforderungen wie lange Ladezeiten, aufwändigen Abgleich mit Partnern und Risiken für den Schutz geistigen Eigentums verursachen. Die Folge sind zeitaufwändige Projekte und hohe Kosten.

Die Lösung bietet die Konvertierungssoftware 3D-Evolution-Simplifier: Das Tool bietet Funktionen zur automatisierten Datenreduktion und Geometrievereinfachung. So werden CAD-Modelle vereinfacht, der Building Information Modeling (BIM) Prozess optimiert und eine effektive Steigerung der Grafik-Performance sowie der Schutz von wertvollem Firmen- und Projekt-Knowhow ermöglicht.

Das Webinar umfasst folgende Inhalte:

Schnelle, automatische Erzeugung von exakten Hüllgeometrien zum Schutz von geistigem Eigentum

Datenreduktion um bis zu 95 Prozent für flüssige Workflows komplexer Projekte

Automatisierter Batchprozess zur automatischen Vereinfachung vollständiger Modellbibliotheken

Schutz sensibler Konstruktionsdetails, um interne Strukturen zu schützen

Instanzenerkennung, um mehrfach vorkommende Teile nur einmal zu speichern und mehrfach zu referenzieren

Kleinteilfilterung, um automatisch unnötige Details wie Schrauben oder Dichtungen zu entfernen

Exakte B-Rep und tessellierte Daten für Planung, Simulation oder Visualisierung

Nahtlose Integration mit allen gängigen CAD-Formaten – für maximale Flexibilität

Die Webinar-Teilnehmer profitieren von den Erkenntnissen zu beschleunigten Prozessen mit kürzeren Ladezeiten, schnellerem Bildaufbau und stabile Performance. Ein weiterer Nutzen ist die Kostensenkung durch geringere Rechenzeit, Speicherbedarf, und IT-Aufwand.

Das Webinar zeigt zudem die Effizienzsteigerung auf, wie Projekte schneller realisiert und einfacher geteilt werden und wie sensible Konstruktionsdetails durch den IP-Schutz vertraulich bleiben.

Nach der Anmeldung hier erhalten die Teilnehmer den Zugangslink.

Das deutschsprachige Webinar findet am 5. November 2025 um 10.00 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bild: Core-Technologie

