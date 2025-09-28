Weniger Wartung bedeutet mehr Laufzeit

Neue Twin NG von Wangen Pumps optimiert (nicht nur) die Betriebskosten

Wangen Pumps hat die Bauweise seiner Schraubenspindelpumpe Twin NG überarbeitet. Ziel der Weiterentwicklung ist es, die Wartung zu erleichtern, die Lebensdauer zu verlängern und das Risiko von Kontaminationen in hygienischen Anwendungen zu verringern.

Durch konstruktive Änderungen sinken die Betriebskosten, während gleichzeitig Verfügbarkeit und Effizienz steigen – ein Pluspunkt für Anwender in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie.

Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 12.

Links:

www.wangen.com

Durch den Wegfall der Grundplatte werden zudem Material- und Herstellungskosten reduziert, was den Transport und die Handhabung der Pumpe erleichtert. Bild: Wangen Pumps

Artikel per E-Mail versenden