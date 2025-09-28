Weniger Wartung bedeutet mehr Laufzeit
Neue Twin NG von Wangen Pumps optimiert (nicht nur) die Betriebskosten
Wangen Pumps hat die Bauweise seiner Schraubenspindelpumpe Twin NG überarbeitet. Ziel der Weiterentwicklung ist es, die Wartung zu erleichtern, die Lebensdauer zu verlängern und das Risiko von Kontaminationen in hygienischen Anwendungen zu verringern.
Durch konstruktive Änderungen sinken die Betriebskosten, während gleichzeitig Verfügbarkeit und Effizienz steigen – ein Pluspunkt für Anwender in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie.
