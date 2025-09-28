Wenn Know-how (bald) in Rente geht

Maintastic zeigt, wie künstliche Intelligenz den Wissenstransfer sichern kann

Der Fachkräftemangel und das nahende Ausscheiden erfahrener Mitarbeiter stellen Instandhaltungsabteilungen vor große Herausforderungen. Die Instandhaltungssoftware der Maintastic GmbH setzt auf künstliche Intelligenz, um Wissen dauerhaft verfügbar zu machen.

Sprachgesteuerte Störmeldungen, automatisch erstellte Anleitungen und ein KI-Agent für den Wissenstransfer sollen helfen, Effizienz und Qualität in der Instandhaltung langfristig zu sichern.

Der KI-Assistent – eine Kombination aus Chatbot, Sprachassistent und Wissensmanager – im Maintastic CMMS (Computerized Maintenance Management System) erfasst Störmeldungen mündlich, übersetzt sie bei Bedarf automatisch und erstellt Tickets mit hoher Datenqualität. Bild: Maintastic

