Wenn Maschinen hören lernen
Wie das geht? Das erfahren Interessenten am Technologietag des Fraunhofer IDMT am 5. März 2026. Jetzt anmelden!
Am 5. März 2026 veranstaltet das Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT im Comcenter Brühl in Erfurt den Technologietag „Audio Intelligence for Production“.
Die Fachveranstaltung adressiert Unternehmen und will praxisnah zeigen, wie akustische Sensorik und Künstliche Intelligenz (KI) Produktionsprozesse effizienter, sicherer und ressourcenschonender gestalten – von der Früherkennung von Fehlern über die automatisierte Qualitätssicherung bis hin zur Prozessoptimierung.
Die Teilnehmenden erwartet ein spannendes Programm mit Fachvorträgen, Workshops und Einblicken aus Wissenschaft und Industrieprojekten, die zeigen, wie KI und Akustik in der Produktion zusammenwirken.
Bereits am Vorabend findet ein Networking-Event in Erfurt statt
Links:
Hier können Sie sich anmelden.