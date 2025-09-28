Wenn Maschinen hören lernen

Wie das geht? Das erfahren Interessenten am Technologietag des Fraunhofer IDMT am 5. März 2026. Jetzt anmelden!

Am 5. März 2026 veranstaltet das Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT im Comcenter Brühl in Erfurt den Technologietag „Audio Intelligence for Production“.

Die Fachveranstaltung adressiert Unternehmen und will praxisnah zeigen, wie akustische Sensorik und Künstliche Intelligenz (KI) Produktionsprozesse effizienter, sicherer und ressourcenschonender gestalten – von der Früherkennung von Fehlern über die automatisierte Qualitätssicherung bis hin zur Prozessoptimierung.

Die Teilnehmenden erwartet ein spannendes Programm mit Fachvorträgen, Workshops und Einblicken aus Wissenschaft und Industrieprojekten, die zeigen, wie KI und Akustik in der Produktion zusammenwirken.

Bereits am Vorabend findet ein Networking-Event in Erfurt statt

Die Teilnahmegebühr für den Technologietag des Fraunhofer IDMT beträgt 149,25 Euro bei Anmeldung bis 31. Dezember 2025. Danach gilt der reguläre Preis von 199,99 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenzt. Bild: Fraunhofer IDMT

