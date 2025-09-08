Wie VW die Intralogistik optimiert

Volkswagen setzt in Wolfsburg auf eine neue Leitwarte von PSI Software. Die Lösung ersetzt ein seit 2005 genutztes System und bietet zahlreiche zusätzliche Funktionen. Neben der Überwachung und Steuerung von Transport- und Lagerprozessen unterstützt sie auch die Optimierung der Materialflüsse in Echtzeit.

In der Produktionshalle 55 in Wolfsburg hat Volkswagen die Intralogistikprozesse auf eine neue technische Basis gestellt. Die von PSI Software entwickelte Lösung PSIqualicision/ODS löst das bisherige System ab und erweitert die bekannten Grundfunktionen um KI-basierte Analyse- und Optimierungsoptionen.

Die Leitwarte liefert zentrale Statusinformationen für Anlagenführende und Schichtverantwortliche. Sie erkennt Störungen und Anomalien frühzeitig und erlaubt direkte Eingriffe in die Prozesse. Ziel ist es, Ausfälle zu vermeiden und die Produktionssicherheit zu erhöhen. Die Visualisierung erfolgt scadabasiert, wodurch die Bedienoberfläche anwendungsorientiert und übersichtlich bleibt.

Durch die Integration von PSIqualicision können Materialströme gezielt ausgewertet und gesteuert werden. Dies schafft die Grundlage für eine vorausschauende Organisation und trägt zu einer effizienteren Produktionslogistik bei. Auch die einfache Parametrierung per No-Code-/Low-Code-Ansatz erleichtert die Arbeit im Alltag.

Die Kommunikation mit Transportinfrastruktur wie Palettenbahnhöfen, Barcodescannern und Kameras erfolgt über den OPC-UA-Standard. Über Schnittstellen wie REST oder MQTT lassen sich zusätzliche Systeme einbinden. Die Plattform unterstützt damit auch Ansätze der vorausschauenden Wartung und eröffnet Perspektiven für Industrie-5.0-Projekte.

Zusätzlich stehen ein digitales Schichtbuch, die Visualisierung des Produktionsstatus auf ANDON-Boards sowie ein Reportgenerator und ein Logikeditor zur Verfügung. Eine integrierte Qualitäts- und Testsäule kann parallel als digitaler Zwilling genutzt werden, was die Transparenz in den Abläufen weiter erhöht.

Volkswagen setzt in Wolfsburg auf eine neue Generation der Intralogistikleitwarte von PSI. Bild: Volkswagen AG

