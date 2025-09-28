„Wir müssen den Wandel in der Industrie mitgestalten“

Mit Lösungen für E-Mobilität, Batterie, Wasserstoff, Kommunikation, Robotik und Life Science bleibt der Klebstoffexperte Bodo Möller Chemie ein gefragter Partner für die Industrie. Im Interview betonen der Geschäftsführer Frank Haug und die Geschäftsführerin Korinna Möller: „Unser primäres Ziel ist der Ausbau der Marktführerschaft im Klebstoff- und Elektroniksektor.“

Frau Möller-Boxberger, Herr Haug, 2025 war für Bodo Möller Chemie ein besonderes Jahr. Worauf blicken Sie mit Stolz zurück und welche Entwicklungen waren für Sie besonders prägend?

Korinna Möller-Boxberger: 2025 war für uns in vielerlei Hinsicht besonders. Natürlich stand das 50-jährige Jubiläum im Mittelpunkt – ein Meilenstein, der uns mit Stolz erfüllt. Gleichzeitig war es vor allem ein Jahr, in dem wir gezeigt haben, dass wir trotz aller Tradition konsequent nach vorne blicken. Aus einem kleinen Familienunternehmen ist ein internationaler Player geworden. Mit unseren jüngsten Akquisitionen in diesem Jahr in China, Indien und Mexiko sind nun rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 40 Standorten weltweit tätig.

Frank Haug: Unser Erfolgskonzept liegt in der ständigen Weiterentwicklung. Der Handel ist im Wandel und wir müssen ihn aktiv mitgestalten. Dies ist uns unter anderem durch die Transformation vom lokalen, reinen Spediteur zum globalen Lösungsanbieter gelungen. Dabei bleiben wir ein Familienunternehmen mit starken Werten.

Was bedeutet es für Sie, familiengeführt zu sein?

Korinna Möller-Boxberger: Unsere Entscheidung, ein Familienunternehmen zu bleiben, ermöglicht uns eine langfristige Perspektive und starke, vertrauensvolle Beziehungen – sowohl nach innen zu unseren Mitarbeitenden als auch nach außen zu unseren Partnern.

Welche Rolle spielen technologische Innovationen und Nachhaltigkeit?

Frank Haug: Diese beiden Aspekte sind für uns essenziell, da wir branchenübergreifende Themen weiter vorantreiben wollen. Unser Leitgedanke ist einfach, aber wirkungsvoll: Mehrwert schaffen.

Und dieser Mehrwert zeigt sich in den Branchen, die die moderne Welt prägen. Unsere Lösungen fließen in Entwicklungen der verschiedensten Zukunftsmärkte ein, wie Luftfahrt, Automobilindustrie, Elektromobilität, Batterie, Robotik, Elektronik, Kommunikationstechnologien und Life Science.

Zudem bestimmt nachhaltiges Handeln maßgeblich unsere Zukunft. Innovative Technologien sorgen zunehmend für nachhaltigere Lösungen: Ob nachwachsende Rohstoffe oder moderne Produkte, die zur Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs bei der Herstellung beitragen, die Produktion von langlebigen, abbaubaren oder recyclingfähigen Endprodukten ermöglichen und so den CO2-Fußabdruck deutlich reduzieren – sie alle tragen zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft bei.

Wie wichtig ist es Ihnen, nicht nur Produkte zu liefern, sondern als Lösungsanbieter an der Seite Ihrer Kunden zu stehen – insbesondere bei technologisch anspruchsvollen Anwendungen?

Frank Haug: Der reine Produktvertrieb reicht heute nicht mehr aus. Unsere Kunden erwarten, dass wir sie bei technologisch anspruchsvollen Projekten umfassend begleiten. Deshalb verstehen wir uns als Lösungsanbieter.

Bei der Bodo Möller Chemie geht es in der Chemie nie nur um Moleküle. Es geht um Lösungen und darum, echten, greifbaren Mehrwert zu schaffen. Wir wissen, wie man Moleküle in funktionalen Mehrwert transformiert und Chemie in Prozesse und Funktionen umsetzt.

Das ist unser herausragendes Alleinstellungsmerkmal und unterscheidet uns von einem klassischen Händler. Konkret heißt das, wir unterstützen mit technischer Beratung, Trainings, Know-how-Transfer und Labortests direkt in der Entwicklung und Produktion.

Was sind die wichtigsten Zukunftspläne der Bodo Möller Chemie Gruppe?

Korinna Möller-Boxberger: Wir halten uns immer vor Augen, wie wir von einer konventionellen Spedition zu dem globalen Lösungsanbieter geworden sind, der wir heute sind. Dieses immense Wachstum führen wir Jahr für Jahr fort und richten das Unternehmen konsequent an Megatrends und Zukunftsmärkten aus.

Frank Haug: Unser primäres Ziel ist der Ausbau der Marktführerschaft im Klebstoff- und Elektroniksektor. Mit unseren jüngsten Akquisitionen in China und Mexiko haben wir einen weiteren entscheidenden Meilenstein erreicht. Unter der Initiative „Fit For Future 2030“ haben ein umfangreiches Maßnahmenpaket definiert, das wir in den kommenden Jahren konsequent umsetzen werden.

Die Geschäftsführung Bodo Möller Chemie im Interview: Korinna Möller-Boxberger und Frank Haug. Bild: Bodo Möller Chemie

