Wo Industrial KI zum Gamechanger wird

Acht Einsatzszenarien, wie Unternehmen mit KI ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in der Industrie zunehmend an Bedeutung. Aktuelle Studien von Bitkom und VDMA zeigen nicht nur, wie viele Unternehmen mittlerweile damit arbeiten oder es planen, sondern auch, was sie sich davon versprechen.

Experten der Proalpha Group, ein Spezialist für ERP- und Business Applications, verdeutlichen anhand acht praxisnaher Einsatzszenarien, wie Industrial KI heute schon konkrete wirtschaftliche Erfolge ermöglicht und auch für die künftige Wertschöpfung hohe Potenziale bietet.

Von der datenbasierten Materialplanung bis zur intelligenten Fehlererkennung in der Produktion – Artificial Intelligence (KI) ist in der Industrie längst kein Zukunftsthema mehr, sondern ein zunehmend handlungsrelevanter Faktor für Effizienz, Resilienz und Nachhaltigkeit. Studien belegen, dass viele Industrieunternehmen bereit sind in KI zu investieren. Dabei ist es jedoch wichtig zu wissen, in welchen Einsatzbereichen sich jetzt und auch künftig die größten Erfolge erzielen lassen. Bild: KI-generiert

