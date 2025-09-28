Zalando setzt auf Nomagic

Zalando setzt in seinen Logistikzentren künftig stärker auf KI-gesteuerte Robotik von Nomagic. Nach erfolgreichen Pilotprojekten erweitert der Onlinehändler die Zusammenarbeit mit dem Technologieanbieter, um Prozesse zu automatisieren und Mitarbeitende bei täglichen Aufgaben zu entlasten.

Die Roboter übernehmen das Kommissionieren, Scannen und Zuführen einzelner Artikel zu automatisierten Sortiersystemen. In einem Pilotprojekt erreichten die Systeme durchschnittlich 10.000 Picks pro Tag – ein Wert, der laut Zalando branchenführend ist.

Die KI- und Machine-Learning-Technologien von Nomagic erlauben es den Robotern, eine wachsende Produktvielfalt zu handhaben und sich automatisch an neue Artikel und Bestände anzupassen. Diese Flexibilität ist für das breite Mode- und Lifestyle-Sortiment von Zalando entscheidend.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse wird Zalando 2025 mindestens neun Roboter einsetzen, eine zweistellige Zahl ist für 2026 geplant. Parallel hat das Unternehmen im Rahmen der Series-B-Finanzierungsrunde von Nomagic in Höhe von 44 Millionen US-Dollar eine Minderheitsbeteiligung erworben.

Marcus Daute, Vice President Logistics Network bei Zalando, kommentiert: „Die Technologie von Nomagic hat in unseren Abläufen einen klaren, messbaren Mehrwert gezeigt. Ihre KI-gesteuerten Lösungen ermöglichen es uns, Automatisierung schnell zu skalieren und gleichzeitig das hohe Serviceniveau zu halten, das unsere Kundinnen und Kunden erwarten.“

Nomagic, ein Anbieter von KI-gestützter Robotik für Lager und Fulfilment, wurde von Zalando ausgewählt, um die operative Effizienz in den Logistikzentren weiter zu erhöhen. Bild: Nomagic

