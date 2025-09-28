Zustandsüberwachung schrittweise einführen

Bachmann Electronic stellt robuste, flexible und skalierbare Industrielösungen vor

Neue skalierbare Smart-Maintenance-Lösungen für das Condition Monitoring im industriellen Bereich ermöglichen die schrittweise Einführung einer Zustandsüberwachung, die sich flexibel an die Anforderungen im Maschinen- und Anlagenbau genauso wie in der Prozessindustrie oder der Fertigungsindustrie anpasst.

Durch diesen Ansatz können Unternehmen ihre Wartungsprozesse also stufenweise optimieren, ohne sofort umfassende Investitionen tätigen zu müssen.

Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 18.

Links:

www.bachmann.info

Im ersten Schritt werden bereits vorhandene Prozessdaten systematisch erfasst und ausgewertet, ohne zusätzliche Sensorik einzusetzen. Die Zustandsüberwachung wird dabei direkt in die Steuerungsumgebung integriert, was eine schnelle Inbetriebnahme und enge Kopplung mit anderen Anlagendaten gewährleistet. Ab dem zweiten Schritt wird das System um spezifische Sensortechnologien erweitert. Bild: Bachmann Electronic

Artikel per E-Mail versenden