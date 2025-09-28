Zuverlässig fixiert – ein Leben lang

Aschl, Anbieter von Entwässerungs- und Rohrleitungstechnik aus Edelstahl, erweitert sein Sortiment: Neben einer neuen Generation robuster Edelstahl-Rohrschellen bietet das Unternehmen jetzt auch ein deutlich vergrößertes Programm korrosionsbeständiger Flansche.

Rohrschellen fixieren Wasser- oder Heizungsrohre sicher an Wänden oder Decken, verteilen das Gewicht der Leitungen gleichmäßig und verhindern ein Durchhängen. Gleichzeitig müssen sie temperaturbedingte Bewegungen oder Längenausdehnungen der Rohre zulassen, um Schäden an der Installation zu vermeiden.

Die neue Rohrschelle „massive-easy“ besteht aus Edelstahl V4A und ist besonders massiv ausgeführt. Sie bietet damit eine hohe und dauerhafte Stabilität. Die Schelle steht in Spannbereichen von 25 bis 72 mm zur Verfügung und lässt sich in unterschiedliche Anwendungen integrieren.

Erweitertes Flanschsortiment

Für die dichte und stabile Verbindung von Rohren mit größeren Durchmessern sind Flanschverbindungen eine gängige Lösung – insbesondere im Maschinenbau, wo eine einfache Demontage für Wartung, Reinigung oder den Austausch von Komponenten erforderlich ist.

Aschl hat sein Sortiment an Edelstahl-Flanschen aus korrosionsbeständigem Material deutlich erweitert und bietet nun auch Dimensionen bis DN600 an.

Ergänzend zu den bestehenden Edelstahlvarianten sind ab sofort PN6-Flansche für Anwendungen mit niedrigem Nenndruck (6 bar) erhältlich. Sie eignen sich unter anderem für Niederdruck-Systeme im Anlagenbau, Druckluftleitungen oder Niederdruck-Gasanwendungen und lassen sich einfach montieren.

Ob Vorschweiß-, Blind-, Los-, Gewinde- oder glatter Schweißflansch – Aschl hält für unterschiedliche Anwendungsfälle passende Lösungen bereit. Weitere Informationen finden sich im Onlineshop. Bild: Aschl

