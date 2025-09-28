30 Jahre WEG Germany

Die WEG Germany GmbH feiert 2025 ihr 30-jähriges Bestehen. Das Unternehmen hat sich in drei Jahrzehnten zu einem zentralen Akteur im europäischen Markt für Antriebs- und Automatisierungstechnik entwickelt.

Als Tochterunternehmen des WEG-Konzerns mit Hauptsitz im brasilianischen Jaraguá do Sul ist WEG Germany heute ein zentraler Akteur im europäischen Markt für Antriebs- und Automatisierungstechnik. Seit ihrer Gründung 1995 hat sich WEG Germany kontinuierlich weiterentwickelt. Nach den ersten Jahren in Düsseldorf und Frechen verlegte das Unternehmen 2009 seinen Sitz nach Kerpen-Türnich – heute Dreh- und Angelpunkt für Logistik, Service und kundenspezifische Anpassungen in Europa.

Der Hauptstandort wurde in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Auf über 11 Hektar Fläche entstanden ein automatisiertes Lagersystem mit 26.000 Quadratmetern, 28.000 Palettenstellplätzen und optimierter Intralogistik. Ergänzt wird das Areal durch eine Schulungsakademie und ein Prüflabor. Die Anlage ist nach DNGB-Gold für nachhaltiges Bauen zertifiziert. Insgesamt beschäftigt WEG Germany rund 240 Mitarbeitende an fünf Standorten, davon drei mit eigener Produktion.

Wichtige Etappen der Unternehmensgeschichte sind die Übernahme des österreichischen Getriebeherstellers Watt Drive (2011), die Einführung energieeffizienter IE3-Motoren (2014) und die Integration von IoT-Lösungen für vorausschauende Wartung (2021).

In den letzten Jahren hat WEG Germany seine Marktposition durch gezielte Zukäufe weiter gestärkt: 2022 übernahm das Unternehmen die Motion-Sparte von Gefran, später folgten die Marken Marathon, CEMP und Rotor von Regal-Rexnord sowie 2024 die Fertigungsstätte und das Portfolio von Volt in der Türkei. Mit diesem Ausbau bietet WEG heute ein breites Portfolio – vom Motor über den Schaltschrankbau bis zur Automatisierung und digitalen Services.

Kunden profitieren von Lösungen für den gesamten Antriebsstrang, insbesondere in den Branchen Maschinenbau, Pumpen-, Lüfter- und Kompressorenfertigung.

Links:

www.weg.net

Insgesamt beschäftigt WEG Germany rund 240 Mitarbeitende an fünf Standorten, davon drei mit eigener Produktion. Bild: WEG Germany

Artikel per E-Mail versenden