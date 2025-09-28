Digitale Auswahlhilfe für Getriebe

Auf der SPS 2025 präsentiert WEG das neue Online-Tool Gear Proselect. Es unterstützt Konstrukteure, Einkäufer und OEMs bei der Auswahl und Auslegung von Getrieben und Getriebemotoren.

Mit Gear Proselect bringt WEG eine digitale Lösung auf den Markt, die den Auswahl- und Auslegungsprozess von Getrieben deutlich beschleunigt. Das webbasierte Tool erfordert keine Installation und ist jederzeit und von überall nutzbar. Anwender werden Schritt für Schritt durch die Auswahl geführt – von der Definition der Anwendung bis zur finalen Produktempfehlung.

Das System berücksichtigt automatisch alle relevanten Parameter wie Geschwindigkeit, Drehmoment oder Masse des Förderguts und führt mechanische sowie thermische Validierungen durch. So entstehen sichere und belastbare Ergebnisse für die Auslegung. Alle technischen Informationen – von Maßzeichnungen über Spezifikationen bis hin zu Datenblättern – stehen direkt im Tool zum Download bereit.

Die Lösung bietet moderne Visualisierungsfunktionen, darunter interaktive 3D-Modelle und eine Augmented-Reality-Ansicht. So lassen sich die ausgewählten Getriebe virtuell im realen Umfeld darstellen und in die eigene Konstruktionsumgebung integrieren. Das erleichtert Abstimmungen im Team und verkürzt die Entscheidungswege. Nutzer des WEG-Easy-Systems profitieren zusätzlich von einem integrierten Bestellprozess, der Konfiguration und Auftragserteilung nahtlos verbindet.

„Mit Gear Proselect gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und Kundennähe“, erklärt Wilmar Henning, Geschäftsführer der WEG Germany GmbH. „Unser Ziel ist es, den gesamten Prozess von der Auswahl bis zur Bestellung so einfach, transparent und flexibel wie möglich zu gestalten – und damit unseren Kunden echten Mehrwert im Arbeitsalltag zu bieten. Die nahtlose Integration von Konfiguration, technischer Validierung, Visualisierung und Bestellprozess in einer einzigen Plattform hebt Gear Proselect deutlich von herkömmlichen Lösungen ab.“

Links:

www.weg.net

Premiere feiert Gear Proselect auf der SPS 2025 in Nürnberg. Interessierte Besucher können sich dort auch über weitere Produkte des Unternehmens informieren. Das Unternehmen stellt in Halle 3A, Stand 451 aus. Bild: WEG

