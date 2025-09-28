5 Übungen für mehr Ergonomie im Büro

Mehr Bewegung in den Arbeitsalltag bringen – und das unkompliziert direkt am Schreibtisch. Das ist eines der Anliegen von Simon Hausner. Der Betriebswirt ist nicht nur Vertriebsleiter bei Krieg, dem Hersteller und Spezialisten für Arbeitsplatzsysteme. Er agiert auch als ausgebildeter Ergonomie Coach und besitzt das Zertifikat des Instituts für Gesundheit und Ergonomie (IGR), was als besonderes Gütesiegel gilt. Heute gibt er Tipps rund um Übungen, die sich leicht in den Arbeitsalltag integrieren lassen – ganz ohne spezielle Ausrüstung oder viel Zeit.

Einen großen Teil der Arbeitszeit verbringen viele Menschen am Schreibtisch und vor dem Bildschirm. Sitzen ist das neue Rauchen, heißt eine brisante Weisheit, denn Untersuchungen zeigen immer wieder: Wer oft und lange oder sogar dauerhaft am Schreibtisch sitzend den Monitor fixiert, tut sich und seiner Gesundheit nichts Gutes. Aber auch in der Montage oder beim Kommissionieren sind die Menschen gefordert – ausgiebiges Stehen, monotone Handgriffe oder lange Wege durch die Lager und Logistikhallen sind anstrengend und herausfordernd.

„Unser Augenmerk richtet sich daher auf einen ergonomisch optimalen Arbeitsplatz“, erklärt Simon Hausner, Vertriebsleiter bei der Firma Krieg, dem Hersteller und Spezialisten von Arbeitsplatzsystemen. Als Ergonomie Coach will er in den Unternehmen die richtigen Gedanken rund um das Thema Ergonomie vermitteln.

Er kennt sich nicht nur aus mit den verschiedenen Normen und EU-Richtlinien zum Schutz der Mitarbeiter, sondern gibt darüber hinaus auch Tipps und Hilfestellungen für den idealen körperlichen Einsatz im Arbeitsalltag – also beispielsweise für Fitnessübungen und die Abwechslung zwischen Sitzen und Stehen.

Hilfestellungen für den idealen körperlichen Einsatz

„Kleine Bewegungspausen reichen oft aus, um Muskeln zu lockern, die Durchblutung zu fördern und Stress abzubauen“, erklärt Simon Hausner. Er rät, die Übungen gemeinsam mit Kollegen zu absolvieren, so wird die aktive Pause noch motivierender und unterhaltsamer. Ein langer Arbeitstag ist anstrengend. Umso besser ist es, kleine Bewegungspausen zu nutzen und sich direkt am Arbeitsplatz aufzulockern und damit Verspannungen zu vermeiden. Diese Übungen kann man überall durchführen. Wenn die Kollegen mitmachen, ist der Fun-Faktor noch höher.

Diese Ergonomie-Übungen helfen, um Verspannungen zu reduzieren und die eigene Körperhaltung zu verbessern:

Brustmuskel dehnen

Oberschenkel dehnen

Schultern kreisen

Rücken dehnen

Waden dehnen

Es gibt noch weitere effektive Übungen für mehr Ergonomie im Büro, zu denen der Ergonomie Coach rät. Seine Praxistipps rund um das Sitzen und Stehen sind:

Nacken- und Schulterdehnung: Setzen Sie sich aufrecht hin und lassen Sie die Arme locker an den Seiten hängen. Senken Sie vorsichtig den Kopf zur Seite, so dass das Ohr in Richtung Schulter geht. Halten Sie die Position für etwa 15 bis 30 Sekunden und wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Wiederholen Sie es mehrmals, um Nacken- und Schultermuskulatur zu dehnen.

Hand- und Handgelenkübungen: Strecken Sie die Arme nach vorne und bewegen Sie die Handgelenke im Uhrzeigersinn und dann gegen den Uhrzeigersinn. Ballen und öffnen Sie die Fäuste mehrmals, um die Handmuskulatur zu lockern. Strecken Sie die Finger und halten Sie die Position für einige Sekunden, um die Muskeln zu dehnen.

Rückenstreckung am Stuhl: Setzen Sie sich aufrecht auf Ihren Stuhl, legen Sie die Hände auf die Hüften und lehnen Sie sich vorsichtig zurück. Drücken Sie die Hüften nach vorne, um eine leichte Krümmung in der unteren Wirbelsäule zu spüren. Halten Sie die Position für 10-15 Sekunden und kehren Sie zur Ausgangsposition zurück.

Bein- und Hüftdehnung: Stehen Sie auf und setzen Sie sich auf die Kante Ihres Stuhls. Strecken Sie ein Bein nach vorne und beugen Sie die Hüfte leicht nach vorne, bis Sie eine sanfte Dehnung in der Hüfte spüren. Halten Sie die Position für 15 bis 30 Sekunden und wiederholen Sie dies mit dem anderen Bein.

Augenübungen: Reduzieren Sie die Belastung für Ihre Augen, indem Sie in regelmäßigen Abständen Blickpausen einlegen. Fokussieren Sie Ihren Blick auf einen Punkt in der Ferne für etwa 20 Sekunden, um Ihre Augenmuskulatur zu entspannen. Schließen Sie die Augen für einige Sekunden und wiederholen Sie dies mehrmals.

Gesundheit am Arbeitsplatz im Fokus

Eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung steigert nachweislich die Produktivität der Mitarbeiter und verbessert die Arbeitsqualität. Durch die Schaffung ergonomischer Arbeitsplätze kann man so maßgeblich zur betrieblichen Gesundheitsförderung beitragen. Hausner: „Unsere ergonomischen Arbeitsplatzsysteme von Workflex schützen Mitarbeiter vor vermeidbaren Belastungen und bieten optimale Arbeitsbedingungen. Ergonomie steigert nicht nur das Wohlbefinden der Menschen, sondern auch die Effizienz und Wirtschaftlichkeit eines Betriebes.“

Sein Tipp ist es daher, frühzeitig in die Gesundheit am Arbeitsplatz zu investieren und so von einer leistungsfähigeren Belegschaft zu profitieren. „Die spürbar geringere körperliche Belastung führt zu einer höheren Motivation und Leistungsfähigkeit. Daraus folgen mehr Produktivität und Wertschöpfung. Was Studien und unsere Erfahrung vor allem aber auch noch zeigt: Krankheitstage werden reduziert, die Mitarbeiter fallen seltener aus.“

Neben den Übungen und Tipps bieten zwischenzeitlich die meisten Unternehmen auch Bewegungs- und Entspannungsprogramme im Betrieb an. Geschäftsführer, Führungskräfte und Sicherheitsbeauftragte kümmern sich um entsprechende Angebote. Hausners Fazit: „Es werden immer wieder Seminare rund um gesünderes Arbeiten veranstaltet. Denn wer fit in die Arbeit geht, ist auch fitter im Feierabend.“

Fünf effektive Übungen sorgen für mehr Ergonomie im Büro. Bild: Krieg

