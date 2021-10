Ab morgen In.Stand – in Stuttgart oder online

von Zwick am 25. Oktober, 2021

Morgen startet die In.Stand 2021 live in Stuttgart. Wer es nicht in die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg schafft, kann online im Studio interessante Vorträge ansehen beziehungsweise anhören und so das Messegeschehen verfolgen.

Die Fachausstellung mit den Ständen der Aussteller bildet den Kern der Veranstaltung. Das Fachforum powered by Pilz ist in die Messehalle integriert und bietet den Rahmen für die Vermittlung von praxisnahem Fachwissen. Ergänzt wird dies durch das Studio powered by WISAG, dessen Inhalte live gestreamt werden.

Das Studio steht direkt in der Messehalle und bildet das digitale Pendant zum Fachforum. An beiden Messetagen werden Interviews, Vorträge und Diskussionen aus dem Studio live auf die In.Stand-Digitalplattform übertragen. Außerdem sind dort alle Aussteller mit ihren Profilen vertreten und können kontaktiert werden.

Tipp: Wer morgen oder übermorgen nach Stuttgart kommen möchte, bekommt mit dem B&I-Aktionscode über den Onlinemesseticketshop „instand21bundi“ kostenfreien Eintritt.

Links:

www.messe-stuttgart.de/instand/

www.messeticketservice.de

Seien Sie dabei – entweder vor Ort in Stuttgart oder eben online. Bild: Messe Stuttgart

