all about automation Friedrichshafen

Am 10. und 11. März wird die Messe Friedrichshafen zum Treffpunkt für Anwender und Anbieter von Automatisierungstechnik. In den Hallen B1, B2 und B3 präsentieren mehr als 500 Aussteller Komponenten, Systeme und Engineering-Lösungen. Das Messekonzept setzt auf überschaubare Standflächen und kurze Wege, um den direkten fachlichen Austausch zu fördern.

„Das Angebot in Friedrichshafen ist im Vergleich zum Vorjahr nochmals gewachsen – sowohl in der Zahl der Aussteller als auch in dem, was wir den Besuchern zusätzlich bieten: mehr Vorträge, Sonderflächen, Preisverleihungen und Rundgänge“, bestätigt Tanja Waglöhner, Messeleiterin beim Veranstalter Easyfairs. Und sie ist überzeugt: „Diese zwei Tage in Friedrichshafen sind gut investiert, um sich schnell und konkret upzudaten, neue Lösungspartner kennenzulernen und bewährte Kontakte aufzufrischen.“

Auf zwei Talk Lounges sind insgesamt 45 Fachvorträge geplant. Thematisch reicht das Spektrum von smarter Sensorik und Industrial Vision über Robotik, Retrofit und sichere Automation bis hin zu KI, IIoT und nachhaltigen Konzepten. Ergänzt wird das Programm durch moderierte Podiumsdiskussionen, unter anderem zu Bildverarbeitung in der Automatisierung sowie zu Robotics & AI.

Neu ist eine Start-up-Area, unterstützt vom Fraunhofer IPA. 18 junge Unternehmen nutzen die Messe, um Lösungen rund um KI, Digitalisierung und IIoT zu präsentieren. Pitch-Sessions auf der Talk Lounge ergänzen die Ausstellungsflächen.

Mit dem „Future Now! Hub“ rückt die Veranstaltung zudem konkrete Anwendungsfälle in den Mittelpunkt. Unter dem Leitthema kosteneffizienter und nachhaltiger Automationslösungen zeigen Aussteller praxisnahe Use Cases, die insbesondere für mittelständische Produktionsbetriebe relevant sind. Kurzvorträge im Speakers Corner vertiefen die Inhalte.

Live-Sessions veranschaulichen mehrmals täglich herstellerunabhängige Integrationsansätze für Instandhaltung, Energie- und Produktionskennzahlen.

Geführte Rundgänge zum Thema Robotik bieten kompakte Einblicke in modulare Systeme und KI-gestützte Anwendungen für die Produktion. Die Teilnahme ist für Messebesucher kostenfrei. Bild: Easyfairs

