Conrad setzt auf Fachmessenreihe aaa

Conrad Electronic begleitet die Fachmessereihe all about automation auch in diesem Jahr. Nach einem positiven Auftritt in Berlin ist das Unternehmen in Friedrichshafen, Straubing und Chemnitz vertreten und positioniert sich als Beschaffungspartner für industrielle Automatisierung.

Die all about automation steht für kompakte Messeformate mit direktem Austausch zwischen Anbietern und Anwendern. Beim Berliner Termin zählte Conrad zu den 168 Ausstellern. Weitere Stationen 2026 für Conrad sind am 10. und 11. März auf der aaa Friedrichshafen, am 10. und 11. Juni in Straubing sowie am 23. und 24. September in Chemnitz.

„Die Regionalität der aaa ermöglicht den praxisnahen und projektorientierten Austausch mit einem interessierten Fachpublikum. Im Gegensatz zu vielen anderen Ausstellern können wir herstellerunabhängig beraten und unsere Sourcing Platform als Partner für die effiziente Deckung des technischen Bedarfs präsentieren“, so Ralf Heinrichs, Vice President Sales Deutschland bei Conrad Electronic.

„Unser Produktportfolio umfasst die gesamte Breite der industriellen Automatisierung – von der intelligenten Sensorik und leistungsstarken Steuerungsmodulen bis hin zur Robotik- und Cobot-Technologie, die Hand in Hand mit dem Menschen arbeitet“, ergänzt Heinrichs. Und ebendeshalb passt die Plattform aaa bestens.

„Durch die Konsolidierung von Lieferanten auf einer zentralen Plattform und die elektronische Integration unseres Angebots in die Einkaufssysteme unserer Geschäftskunden, reduzieren wir Prozesskosten drastisch und beschleunigen die Bereitstellung benötigter C-Teile für die Fertigung“, so Heinrichs.

Die Plattform stützt sich dabei auf drei Säulen: ein Sortiment mit über zehn Millionen Produktangeboten, ein Team für Sonderbeschaffung auch schwer verfügbarer Komponenten sowie die digitale Integration in Einkaufssysteme von Geschäftskunden.

Ein Schwerpunkt der Messeauftritte ist professionelle Mess- und Prüftechnik. Die automatisierte Erfassung und Digitalisierung von Messdaten gilt als Grundlage für autonome Fertigungszellen und Predictive-Maintenance-Konzepte. In modernen Produktionsumgebungen entwickelt sich die Messtechnik damit vom Kontrollinstrument zum integralen Bestandteil der Prozessautomatisierung.

Bereits auf der all about automation in Berlin Ende Januar war das Conrad Team am Start – und wird es auch auf der aaa in Friedrichshafen, Straubing und Chemnitz sein. Bild: Conrad

