All-in-One für die Mobilität

Für ein Großprojekt in Übersee hat die Firma SAT Anlagentechnik acht mobile Befüllanlagen für die Endmontage von Fahrzeugen geliefert. Unterstützt wurde das Unternehmen dabei von Tsubaki Kabelschlepp, die insgesamt 24 einbaufertige Totaltrax-Systeme bereitstellten.

Die Kombi-Befüllanlagen von SAT Anlagentechnik übernehmen das Einfüllen von flüssigen und gasförmigen Medien in Fahrzeugen während des Produktionsprozesses. Alle Medien werden mit nur einer Anlage eingebracht, die sich entlang des Produktionsbands bewegt. Die Befüllung erfolgt dabei in mehreren Takten und erfüllt hohe Qualitäts- und Prozessstandards.

Für das internationale Projekt war eine einbaufertige Energie- und Leitungsführung gefragt. Tsubaki Kabelschlepp lieferte hierzu 24 konfektionierte Totaltrax-Systeme. Neben Konzeption und Konfektionierung übernahm das Unternehmen auch die Funktionsprüfung, Dokumentation und eine geeignete Verpackung für den Transport.

Aufgrund der Dimensionen mussten Anlagen und Energiekettensysteme in Deutschland getrennt verschifft werden. Vor Ort ließ sich die Verbindung der einzelnen Komponenten einfach und schnell wiederherstellen.

In den SAT-Anlagen kommen je drei Energieketten der Serie Uniflex Advanced 1995 zum Einsatz. Sie bieten eine hohe Variabilität und werden im Komplettsystem mit Leitungen, Medienschläuchen und Führungskanälen ausgeliefert.

Die kundenindividuellen All-in-One-Anlagen stellen nicht nur hohe Anforderungen an die Fertigung bei SAT Anlagentechnik, sondern auch an alle Zulieferer. Bild: Tsubaki Kabelschlepp

