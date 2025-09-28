Alles fest im Griff

Sicherungssysteme von Leantechnik schützen Mensch und Maschine.

Brems- und Haltesysteme von Leantechnik verhindern ein unbeabsichtigtes Absinken oder Abstürzen bewegter Maschinenteile. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Arbeitsschutz. Maschinen- und Anlagenbauer können zwischen zwei verschiedenen Produkten wählen: Der Stufenlosen Haltebremse (SHB) und der Abstecksicherung (ASS).

Die Stufenlose Haltebremse eignet sich besonders für die Sicherung von Achsen im laufenden Betrieb: Sie klemmt Lasten schnell, spielfrei und mit hoher Steifigkeit direkt auf die Linearführung. Das Funktionsprinzip der SHB beruht auf der Pneumatik: Durch Belüften der Bremse mit dem erforderlichen Betriebsdruck wird die Bremse gelöst. Die Entlüftung bewirkt den Druck der Tellerfeder auf das Klemmelement – die Profilschiene ist geklemmt.

Leantechnik bietet die SHB in zwei Ausführungen an: mit 6 bar und einer maximalen Nenn-Haltekraft von 12.000 N sowie mit 20 bar und einer maximalen Nenn-Haltekraft von 30.000 N (Druckbooster). Der Booster steigert den im Druckluftsystem bereitgestellten Druck mechanisch, wenn er für den Betrieb der SHB nicht ausreicht. Das ist für Anwender wesentlich kostengünstiger als eine allgemeine Erhöhung des Systemdrucks.

Die SHB wurde speziell für den Einsatz an lifgo-Zahnstangengetrieben von Leantechnik konzipiert. Da sie über eine Fail-Safe-Funktion verfügt, garantiert sie auch bei einem Pneumatik-Ausfall die direkte und sichere Fixierung der Last. Die SHB kann deshalb auch als Sicherheitsbremse verwendet werden und ist dreimal steifer als Stangen- oder Bandbremsen.

Optimale Sicherung im ruhenden Zustand

Die Abstecksicherung (ASS) wurde für die Arretierung von Anlagen und Vorrichtungen entwickelt, wenn diese nicht in Betrieb sind. Ein Luftzylinder hält die ASS gegen einen mechanischen Federdruck geöffnet.

Im Einsatzfall wird die Anlage angehalten und der Luftzylinder entlüftet, wodurch der Zahnriegel mittels Federdruck in Richtung der Zahnstange vorfährt. Die Anlage wird im Schleichgang abgesenkt, bis der Zahnriegel mittels Federdruck ganz in die Zahnstange eingesenkt ist. In diesem Zustand ist die Anlage mechanisch und formschlüssig abgesenkt.

Die Abstecksicherung kann sowohl an den lifgo- als auch an den lean SL-Zahnstangen-getrieben von Leantechnik montiert werden. Sie ist in vier Baugrößen erhältlich und lässt sich auch nachträglich sehr leicht an das Getriebe anbauen.

Links:

www.leantechnik.com/sicherungssysteme-ass-und-shb/

Leantechnik stellt auf der Interpack/Components vom 7. bis 13. Mai 2026 in Düsseldorf aus. Bild: Leantechnik

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