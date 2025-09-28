Effizienz im Druckluftsystem

Vom 10. bis 12. November 2026 präsentiert Compair auf der BrauBeviale in Nürnberg Technologien für die Druckluft- und Gasversorgung. Im Mittelpunkt stehen neben dem Energieverbrauch auch Luftqualität, Anlagenverfügbarkeit und Betriebskosten.

Eine der vorgestellten Lösungen ist die ölfreie Kompressortechnologie Ultima. Das zweistufige Schraubenkonzept arbeitet mit getrennt drehzahlgeregelten Permanentmagnetmotoren. Dadurch lässt sich die Leistung der beiden Verdichterstufen an unterschiedliche Druckluftbedarfe anpassen.

Ein getriebeloser Direktantrieb soll zudem mechanische Verluste reduzieren. Die ölfreie Verdichtung ist insbesondere für Anwendungen relevant, bei denen definierte Druckluftqualitäten und hygienische Anforderungen eine Rolle spielen.

Trocknung bei wechselnder Last

Auch die Druckluftaufbereitung steht im Fokus. Die Kältetrockner-Technologie mit variabler Drehzahl passt den Energieeinsatz an die jeweils anliegende thermische Last an. Dazu werden unter anderem Kältemittelfluss sowie die Drehzahlen von Kompressor und Lüftern geregelt.

Die kontinuierliche Überwachung von Druck und Temperatur soll dabei einen stabilen Drucktaupunkt auch bei schwankenden Volumenströmen und wechselnden Produktionslasten unterstützen.

Gase direkt vor Ort erzeugen

Darüber hinaus zeigt Compair Systeme zur dezentralen Erzeugung von Stickstoff und Sauerstoff. Die Gase werden dabei direkt am Einsatzort und entsprechend dem jeweiligen Bedarf erzeugt. Automatische Start-/Stopp-Funktionen und Betriebsmodi für eine reduzierte Abnahme sollen den Energieverbrauch bei geringerem Bedarf begrenzen.

Für Betreiber können solche Systeme zudem den Aufwand für externe Gaslieferungen, Lagerung und Handling verringern. Auf der Messe können Besucher die verschiedenen Lösungen hinsichtlich Systemauslegung, Lastprofilen, Druckverlusten, Wartungsaufwand und Versorgungssicherheit diskutieren.

Links:

www.compair.de

Auf der BrauBeviale 2026 zeigt Compair Lösungen für Druckluftaufbereitung, ölfreie Drucklufterzeugung sowie die Vor-Ort-Erzeugung von Stickstoff und Sauerstoff. Bild: Compair

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