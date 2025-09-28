Messtechnik für die Wartung

Auf der maintenance München zeigt Conrad Electronic am 14. und 15. Oktober Lösungen für die moderne Instandhaltung. Im Mittelpunkt stehen zwei neue Messgeräte, die unter anderem Spannungen, Wärmebilder und Netzqualität erfassen. Darüber hinaus präsentiert Conrad sein Sortiment und Beschaffungslösungen für ungeplante technische Bedarfe.

Auf der maintenance München präsentiert Conrad Lösungen für Wartung und Instandhaltung. Dazu gehören zwei neue Messgeräte, die Besucher am Stand 4-824 auch vor Ort testen können.

Das Multimeter VC-925 PV ist für Messungen an Industrieanlagen ausgelegt. Es bietet die Schutzklassen CAT III 1500 V und CAT IV 1000 V und ermöglicht Spannungsmessungen bis 2000 V DC beziehungsweise 1500 V AC.

„In vernetzten DC-Industrienetzen gibt es keinen Raum für Risiken. Die extremen Schutzklassen CAT III 1500 V und CAT IV 1000 V dieses neuen Multimeters erlauben sichere Spannungsmessungen bis 2000 V DC und 1500 V AC und geben den Serviceteams bei jedem Messvorgang absolute Sicherheit“, betont Harald Lehner, Category Manager Voltcraft Messtechnik bei Conrad Electronic.

Die Stromzange VC-791 All-In-One kombiniert mehrere Diagnosefunktionen. Neben Spannungsmessungen bis 1500 V DC verfügt sie über eine integrierte Wärmebildkamera zur berührungslosen Erkennung von Wärmequellen. Eine THD-Analyse überwacht zudem den Neutralleiter, während die Oberschwingungsanalyse Hinweise auf die Belastung des Werksnetzes durch Frequenzumrichter liefern kann.

Beschaffung bei ungeplanten Ausfällen

Neben Messtechnik stellt Conrad seine Beschaffungslösungen für technische Bedarfe vor. Das Unternehmen verweist dabei auf ein Sortiment mit mehr als zehn Millionen Produkten. Gerade bei ungeplanten Maschinenausfällen sollen damit benötigte Ersatzteile und weitere technische Produkte kurzfristig beschafft werden können.

Links:

https://www.conrad.de/de/veranstaltungen/messen-und-events.html

Hotspot-Erkennung ohne Berührung, Neutralleiter-Messung, Oberschwingungsanalyse – alles in einem Gerät: Die neue Stromzange VC-791 wurde speziell für die Anforderungen moderner Instandhaltungsszenarien konzipiert. Bild: Conrad Electronic

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