FFT-Workshop zur Schwingungsanalyse von Ifm Österreich

Ifm Österreich bietet einen eintägigen Workshop zur Schwingungsanalyse und Maschinenüberwachung an — mit Terminen in Graz, Wien und Wels im September und Oktober 2025.

Viele Maschinenschäden kündigen sich durch veränderte Schwingungen an. Der Workshop vermittelt, wie sich typische Kennwerte erfassen und auswerten lassen. Themen sind Condition Monitoring, Schwingungsanalyse sowie die praktische Parametrierung von Sensoren.

Was wird im Workshop behandelt?

Im Mittelpunkt steht die Überwachung von Antrieben, Lüftern und Kreiselpumpen. Ifm vermittelt Grundlagen der Schwingungsanalyse und zeigt, wie sich mit den Verfahren FFT und HFFT Auffälligkeiten detaillierter untersuchen und mögliche Ausfallursachen eingrenzen lassen. Fortgeschrittene Anwendungen wie Werkzeugmaschinen und Regalbediengeräte werden ebenfalls behandelt. Eigene Kundenapplikationen können auf Wunsch besprochen werden.

Sensoren praktisch parametrieren

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der praktischen Arbeit. Die Teilnehmer lernen, Schwingungssensoren vom Typ VSE mit dem Auswertegerät VES004 zu parametrieren und Grenzwerte mithilfe des sogenannten „HistorienTools“ zu optimieren.

Termine, Kosten und Anmeldung

Der Workshop findet am 29. September in Graz, am 30. September im Ifm-Büro in Wien und am 1. Oktober in Wels statt. Die Teilnahme kostet 147 Euro pro Person. Wer das IO-Link VVB Starterkit ZZ0809 kauft, nimmt kostenlos teil. Als Vorbereitung empfiehlt Ifm eine kostenlose Online-Masterclass zum Condition Monitoring.

Links:

www.ifm-electronic.com

Hier geht es direkt zur Anmeldung.

Wie lassen sich Schäden an Maschinen frühzeitig erkennen und Wartungsprozesse gezielter planen? Dieser Frage widmet sich der Intensiv-Workshop Schwingungsüberwachung von ifm Österreich. Anhand typischer Anwendungen lernen die Teilnehmer Kennwerte kennen. Bild: Ifm

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