App als Kundenschnittstelle

Die Smartphone-App SchleupenOne, entwickelt von endios, hat ihr Funktionsspektrum deutlich erweitert und kann nun die komplette digitale Kundenkommunikation von Energieversorgern abbilden. Neben Self-Service-Funktionen umfasst sie CRM-Anbindung, HEMS-Integration und Loyalitätsprogramme – und soll Kosten senken sowie Prozesse vereinfachen.

Energieversorger stehen zunehmend unter Druck, ihre Kundenschnittstellen zu digitalisieren. Besonders dynamische Stromtarife lassen sich ohne App-basierte Visualisierung von Verbräuchen und Preisen kaum sinnvoll anbieten. Die von endios entwickelte App SchleupenOne wurde deshalb um zahlreiche Funktionen erweitert und kann nun die gesamte digitale Kundenkommunikation übernehmen.

SchleupenOne bildet nicht nur klassische Self-Services ab – etwa Bankdatenänderung, Zählerstandsmeldung per Foto oder Anpassung von Abschlägen. Die App integriert auch Home Energy Management Systeme (HEMS), mit denen Nutzer den Verbrauch zeitlich optimieren und so stärker von dynamischen Tarifen profitieren. Die Umsetzung über die App soll besonders komfortabel sein.

Auch im vertrieblichen Bereich eröffnet SchleupenOne neue Optionen. Loyalitätsprogramme können individuell gestaltet werden – von Vorteilsangeboten bis zu Punktesystemen. Durch die integrierte CRM-Anbindung lassen sich Kampagnen direkt in der App ausspielen, was Druck- und Portokosten reduziert.

SchleupenOne bündelt Self-Service, CRM und HEMS in einer App für Energieversorger. Bild: Schleupen

