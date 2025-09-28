Arbeitshandschuhe von Seiz: Komfort, Touchscreen und ESD

Der Handschutzhersteller Seiz aus Metzingen entwickelt Arbeitshandschuhe direkt aus Anwenderfeedback. Touchscreenfähigkeit, elektrostatische Ableitfähigkeit und hautverträgliche Materialien stehen dabei im Fokus.

Die Anforderungen an Arbeitshandschuhe verändern sich mit den Arbeitsprozessen. Neben Schutz und Standzeit gewinnen Komfort, Ergonomie, Hautverträglichkeit und die Nutzung digitaler Endgeräte an Bedeutung. Das 1961 gegründete Familienunternehmen Seiz aus Metzingen entwickelt seine Produkte deshalb eng am Bedarf der Anwender. „Für uns beginnt Innovation nicht im Entwicklungsbüro, sondern im Gespräch mit den Menschen, die unsere Produkte täglich nutzen“, erklärt Geschäftsführer Rainer Seiz, der das Unternehmen in zweiter Generation leitet.

Montagehandschuh Diptex Pro NX-3001: Komfort trifft Digitalisierung

Der Montagehandschuh „Diptex Pro NX-3001″ ist eine Weiterentwicklung des Baumwoll-Interlock-Handschuhs „Worker“ mit NBR-Beschichtung. Die nahtlose Konstruktion und der hohe Baumwollanteil verbessern Tragekomfort und Hautverträglichkeit. Der Handschuh ist touchscreenfähig und damit für Arbeitsplätze geeignet, an denen Smartphones, Tablets oder andere digitale Endgeräte genutzt werden. Eine eingearbeitete Karbonfaser macht das Modell zudem elektrostatisch ableitfähig (ESD).

Schnittschutz und lederfreie Alternativen

Neuere getauchte Schnittschutzhandschuhe von Seiz verbinden hohen Schutz mit geringem Gewicht und guter Beweglichkeit. Touchscreenfähigkeit ermöglicht auch hier die Bedienung digitaler Arbeitsmittel, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen. Mit dem Schutzhandschuh „Vego“ bietet Seiz zudem ein Modell vollständig ohne Naturleder, das auf alternative Materialien setzt und auch unter anspruchsvollen Bedingungen seine Form behalten soll.

Links:

www.seiz.de

Auf der Arbeitsschutz Aktuell (20. bis 22. Oktober 2026 in Stuttgart) präsentiert Seiz sein Portfolio am Stand E1004 in Halle 1 und stellt dort die Entwicklung vom klassischen Schutzhandschuh hin zu funktional erweiterten Lösungen vor. Bild: Seiz

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