Seiz zeigt Neuheiten auf der A+A

Der Handschuhhersteller Seiz stellt auf der Fachmesse A+A in Düsseldorf eine Reihe neuer Modelle vor. Im Mittelpunkt stehen besonders abriebfeste Montagehandschuhe und ein breites Schnittschutz-Portfolio. Die Neuheiten richten sich an Anwender in Industrie und Handwerk, die Wert auf Langlebigkeit und Tragekomfort legen.

Ein Messe-Highlight ist der neue „Diptex Pro NX-1004“. Der Montagehandschuh erreicht nach EN 388:2016 nicht nur das höchste Abrieblevel 4, sondern übertrifft es deutlich: Im Labor hielt er über 20.000 Scheuertouren stand. Damit ist er besonders langlebig und reduziert Verschleißkosten. Der Handschuh ist zudem lebensmittelecht und touchscreenfähig.

Ebenfalls neu ist der „Diptex Pro NX-3001“. Er ist die Weiterentwicklung des bekannten Baumwoll-Interlock-Handschuhs „Worker“ mit NBR-Beschichtung. Das Modell ist ESD-geeignet, nahtlos gestrickt und für Nutzer und Nutzerinnen mit empfindlicher Haut dank hohem Baumwollanteil besonders geeignet. „Damit haben wir eine Anregung der Träger umgesetzt, welche die Nähte zuweilen als störend empfanden“, erklärt Geschäftsführer Rainer Seiz.

Seiz deckt außerdem im Schnittschutzbereich die gesamte Bandbreite von Level A bis F ab. „Durch den Einsatz von Hightech-Materialien sind viele unserer Handschuhe trotz ihres sehr hohen Schutzlevels extrem dünn – und häufig nicht dicker als eine Feinstrumpfhose“, ergänzt der Geschäftsführer.

Neu vorgestellt wird der „Diptex Cut NF-1001“, ein Handschuh für maximale Schnittschutzanforderungen, etwa in der Glas- oder Metallbearbeitung. Mit 18 Gauge ist er besonders fein, gleichzeitig abriebfest, komfortabel und Oeko-Tex Standard 100-zertifiziert. Seine Nitrilschaumbeschichtung sorgt für sicheren Griff, Flüssigkeitsabweisung und Touchscreen-Kompatibilität. Für Lackierarbeiten ist der „Diptex Cut NC-1002“ geeignet, der speziell auf lackbenetzungsstörende Substanzen geprüft ist.

Eines der Highlights ist der Montagehandschuh Diptex Pro NX-1004. Bild: Seiz

