Neuerungen bei der Argo-Hytos Group

Argo-Hytos gibt Veränderungen in der Geschäftsleitung bekannt. Der Chief Executive Officer Dr. Marcus Fischer wird das Unternehmen zum 3. Juli 2026 und Chief Financial Officer Benjamin Bass zum 31. Oktober 2026 verlassen. Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 übernimmt deshalb Nils Fleck die Rolle des Chief Executive Officer. Zum 1. August 2026 tritt Isabell Katschmer als Chief Financial Officer in das Unternehmen ein.

Nach fast zwei Jahrzehnten bei Argo-Hytos verlässt Dr. Fischer das Unternehmen. Er spielte eine wesentliche Rolle dabei, das Unternehmen zu einem weltweit anerkannten Geschäftspartner zu entwickeln. Unter seiner Führung wurde die internationale Präsenz ausgebaut und die Marktposition mit Fokus auf Innovation und Operational Excellence gestärkt. Dr. Marcus Fischer will sich neuen Herausforderungen annehmen und Benjamin Bass, der seit 2023 als Chief Financial Officer tätig ist, wird seine Karriere innerhalb der Voith-Gruppe fortsetzen.

Nils Fleck, der zukünftig die Rolle des Chief Executive Officer übernimmt, verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung in der Industrie- und Fertigungsbranche. Vor seinem Eintritt bei Argo-Hytos hatte er verschiedene Führungspositionen inne und war zuletzt als CEO der Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG tätig, einem international agierenden Hersteller von Motor- und Getriebekomponenten. Mit seiner fundierten Ausbildung im Ingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen bringt er umfassende Expertise in der Automobilindustrie sowie ausgeprägte Erfahrung in Operational Excellence und strategischen Wachstumsinitiativen mit.

Isabell Katschmer ist eine erfahrene internationale Finanzmanagerin mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien. Vor ihrem Eintritt bei Argo-Hytos hatte sie verschiedene leitende Positionen im Finanz- und Managementbereich bei international tätigen Industrieunternehmen inne, zuletzt als Senior Vice President Finance & Controlling bei Freudenberg e-Power Systems.

Mit ihrer Expertise in den Bereichen Finanzen, Strategie, Transformation und Operational Excellence hat sie das langfristige Wachstum des Unternehmens sowie dessen organisatorische Weiterentwicklung erfolgreich vorangetrieben.

Links:

www.argo-hytos.com

Nils Fleck wird neuer CEO, Isabell Katschmer wird neue CFO. Bilder: Argo-Hytos

Artikel per E-Mail versenden