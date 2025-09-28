Neuer COO bei Argo-Hytos

Die Argo-Hytos Group AG hat Shrikant Bairagi zum neuen Chief Operating Officer ernannt. Er trat sein Amt zum 1. Februar 2026 an und folgt auf Markus Munz, der das Unternehmen zum Ende Januar 2026 verlassen hat. Mit der Neubesetzung stärkt der international tätige Anbieter hydraulischer Systemlösungen seine operative Führungsebene.

Shrikant Bairagi ist innerhalb der Unternehmensgruppe Gruppe kein Unbekannter. Seit seinem Eintritt im März 2018 als General Manager von Argo-Hytos Indien verantwortete er den Ausbau der Fertigungs- und Personalkapazitäten und trug maßgeblich zum profitablen Wachstum der Gesellschaft bei. Unter seiner Leitung wurde die Fertigungspräsenz in Indien gezielt weiterentwickelt und organisatorisch gestärkt.

Bairagi verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Managementerfahrung, darunter acht Jahre in den USA. Sein beruflicher Werdegang reicht von Tätigkeiten als Fertigungsingenieur über Führungsaufgaben im Betriebsmanagement bis hin zu Geschäftsführerpositionen. Er besitzt einen Abschluss in Maschinenbau aus Indien sowie einen MBA aus den Vereinigten Staaten. Für seine Führungsarbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2023 als einer der 25 besten Personalmanager Indiens im Rahmen der Great People Manager Study.

Mit Blick auf seine neue Aufgabe beschreibt Shrikant Bairagi seinen Anspruch und seine Zielsetzung klar: „Mit Zuversicht und Begeisterung möchte ich Argo-Hytos auf seinem weiteren Wachstumskurs unterstützen und neue Impulse für Innovation setzen.“

Links:

www.argo-hytos.com

Mit der Ernennung von Shrikant Bairagi zum COO unterstreicht die Argo-Hytos Group AG ihren Anspruch, operative Exzellenz weiter auszubauen und die Voraussetzungen für nachhaltiges internationales Wachstum zu schaffen. Bild: Argo-Hytos

Artikel per E-Mail versenden