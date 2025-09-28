Batteriespeicher fürs Hybridkraftwerk

In Zerbst/Anhalt (Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt) ist ein PV-Batteriespeicher-Hybridkraftwerk entstanden, das jährlich rund 50.000 MWh Grünstrom liefert. Mit 46,4 MWp Solarleistung und einem 16 MW-Batteriespeicher versorgt die Anlage etwa 14.000 Haushalte und spart 32.000 t CO2 ein. Für die sichere Steuerung setzt Statkraft auf Ormazabal-Technik.

Für die parkseitige Anbindung lieferte Ormazabal eine Mittelspannungs-Sammelstation als zentrale Schnittstelle zwischen Umspannwerk, Trafostationen und Batteriespeicher. Die Station in Betonfertigbauweise beherbergt die Schaltanlage sowie einen Eigenbedarfstransformator mit 630 kVA. „Die größte Herausforderung war, eine Lösung zu schaffen, die sowohl die hohen Sicherheitsanforderungen als auch die Flexibilität für den Betrieb eines Hybridkraftwerks erfüllt“, erklärt Thomas Höfkens, Solutions Manager bei Ormazabal.

Die Primärschaltanlage umfasst sechs Leistungsschalterfelder für Einspeisung, Abgang und Transformator. Sie ist ausgelegt für Spannungen bis 36 kV, Ströme bis 1.250 A und Kurzschlussfestigkeit von 25 kA. Schutzgeräte sind über Modbus TCP in die Fernwirkanlage eingebunden, was eine vollständige Integration ins SCADA-System von Statkraft ermöglicht. Netzanalysatoren von Janitza liefern weitere Messwerte.

„Dank der intelligenten Schaltanlagen können wir den Betrieb des Hybridkraftwerks flexibel steuern und optimal auf die Netzanforderungen reagieren“, betont Fredy Cañizares, Solar Engineering Manager bei Statkraft. „Das ist entscheidend, um die erzeugte Energie effizient zu nutzen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.“

Der 16 MW-Batteriespeicher gleicht Erzeugungsschwankungen aus und sorgt für bedarfsgerechte Einspeisung. Für seine Anbindung nutzt Statkraft zwei Outdoorschaltanlagen vom Typ cgm.3 mit parametrierten Schutzgeräten ekor.rpa 021. Die kompakte Lösung ist für raue Außenbedingungen ausgelegt und gewährleistet eine sichere Verbindung zur Sammelstation.

„Mit unserer Technologie tragen wir gemeinsam mit Statkraft dazu bei, die Energiewende praktisch umzusetzen. Die Kombination aus Solarpark und Batteriespeicher stärkt die Netzstabilität – und unsere Lösung sorgt für einen zuverlässigen Ablauf“, ergänzt Thomas Höfkens.

Links:

www.ormazabal.com

Ein unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem mit 230 V AC/110 V DC sichert kritische Komponenten auch bei Netzausfällen. Bild: Statkraft

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