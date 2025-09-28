Neue Energieversorgung für Industriepark

Individuelle Lösung sorgt für Versorgungssicherheit im neuen Industriepark Pasewalk

Der Industriepark Pasewalk wurde letztes Jahr erfolgreich in Betrieb genommen. Um eine stabile und zukunftssichere Energieversorgung für die ansässigen Unternehmen zu gewährleisten, war eine umfassende Modernisierung der Infrastruktur notwendig.

Die internationale Firma Ormazabal lieferte dafür eine individuell konfigurierte Mittelspannungsschaltanlage, die eine Stromverteilung sicherstellt und gleichzeitig auf das künftige Wachstum des Industrieparks ausgelegt ist.

Links:

www.wisag.de

www.ormazabal.com

Die Schaltanlage bildet die Grundlage für eine zuverlässige Energieversorgung des Industrieparks und der ansässigen Unternehmen. Ormazabal lieferte eine Übergabestation sowie eine Unterstation für die Niederspannung, die den Anschluss des Industrieparks an das Umspannwerk ermöglicht. Die redundante Mittelspannungsschaltanlage umfasst insgesamt 13 Felder mit Sekundärtechnik und Schutzgeräten. Bild: Ormazabal

