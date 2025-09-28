Neue Energieversorgung für Industriepark
Individuelle Lösung sorgt für Versorgungssicherheit im neuen Industriepark Pasewalk
Der Industriepark Pasewalk wurde letztes Jahr erfolgreich in Betrieb genommen. Um eine stabile und zukunftssichere Energieversorgung für die ansässigen Unternehmen zu gewährleisten, war eine umfassende Modernisierung der Infrastruktur notwendig.
Die internationale Firma Ormazabal lieferte dafür eine individuell konfigurierte Mittelspannungsschaltanlage, die eine Stromverteilung sicherstellt und gleichzeitig auf das künftige Wachstum des Industrieparks ausgelegt ist.
