Biologische Reinigung statt Lösungsmittel

RS hat sein Angebot an Produkten von CRC Europe um das Teilewaschsystem Smartwasher SW-33 erweitert. Das System entfernt Fette, Öle, Schmutz und Kohlenstoffablagerungen ohne klassische Lösungsmittel.

Die Reinigung basiert auf einem Bioremediationsprozess mit natürlich vorkommenden Mikroorganismen. Dadurch soll die Reinigungsflüssigkeit dauerhaft sauber und einsatzbereit bleiben. Nach Angaben des Herstellers fallen dabei keine umweltgefährdenden Rückstände an.

Auch die eingesetzten Ozzy-Juice-Reinigungsflüssigkeiten seien nicht reizend und umweltfreundlich. Gleichzeitig entfallen laut Anbieter typische Risiken, die beim Umgang mit lösungsmittelhaltigen Reinigern auftreten können.

Ein weiterer Vorteil des Systems liegt laut Hersteller in der geringeren Abfallmenge. Da keine regelmäßigen Wechsel von Lösungsmitteln erforderlich sind, reduzieren sich Transport- und Entsorgungsaufwand. Zudem sollen keine Verträge zur Entsorgung gefährlicher Abfälle notwendig sein. Auch der Nachkauf klassischer Lösungsmittelreiniger entfällt.

Links:

https://de.rs-online.com/web/mb/crc/

Der Smartwasher SW-33 ist mobil ausgelegt und kann direkt an den Einsatzort gebracht werden. Dadurch müssen verschmutzte Bauteile nicht erst zur stationären Reinigungsanlage transportiert werden. Bild: RS

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