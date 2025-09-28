RS erweitert sein Portfolio von Zander

RS hat sein Angebot an Produkten des Herstellers Zander Aachen deutlich ausgebaut. Kunden aus Entwicklung, Automatisierung und Instandhaltung erhalten damit Zugriff auf ein breiteres Sortiment an industriellen Schaltschrank- und Safety-Komponenten. Im Fokus stehen Verfügbarkeit, Zertifizierung und funktionale Sicherheit.

Zander Aachen blickt auf mehr als 75 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Das Unternehmen hat sich auf sicherheitsrelevante Industrieelektronik spezialisiert und entwickelt seit Jahrzehnten Sicherheitskomponenten und High-Speed-Steuerungen.

Ein wichtiger Innovationsmotor ist die enge Anbindung an die RWTH Aachen University. Forschungsergebnisse fließen direkt in Produkt- und Systementwicklungen ein und stärken die technologische Basis des Unternehmens. Besonders im Bereich Sicherheitsrelais gilt das Unternehmen als spezialisierter Anbieter – vom ultrakompakten Relais bis hin zu integrierten Sicherheitssteuerungen.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit RS stehen sicherheitsrelevante Anwendungen in der Industrie. Dazu zählen unter anderem Sicherheitsrelais, kompakte Steuerungslösungen sowie Komponenten für den Einsatz in anspruchsvollen Automatisierungsumgebungen.

Ziel ist es, Kunden aus Entwicklung, Instandhaltung und Automatisierung einen breiteren Zugang zu zertifizierten Sicherheitslösungen zu bieten – insbesondere für Anwendungen, bei denen Ausfallsicherheit und Normenkonformität entscheidend sind.

Links:

Das gesamte Zander-Portfolio lässt sich hier im RS Webshop einsehen.

Die Erweiterung betrifft insbesondere Komponenten aus dem Bereich industrieller Schaltschranktechnik und funktionaler Sicherheit. Neben geprüfter Qualität nach unterschiedlichen Zertifizierungsstandards hebt RS vor allem die gute Verfügbarkeit der Produkte hervor. „Zander besticht durch Fertigung und Entwicklung von schnellen SPS und zertifizierten Safety Komponenten mit Fertigung und Entwicklung made in Germany. Innovationskraft und Qualität sind für uns sehr wichtig. Diese Werte repräsentiert auch RS. Außerdem gewinnen wir mit RS einen Vertriebspartner, der uns die Ansprache einer breiten Kundenbasis ermöglicht“, so Michael Zander Projektmanager bei Zander Aachen. Bild: Zander

Artikel per E-Mail versenden