Blattlagertausch in nur drei Tagen

Die Schmidbauer GmbH & Co. KG hat in Denklingen eine Windenergieanlage instandgesetzt und dabei alle Blattlager der drei Rotorblätter ausgetauscht. Zum Einsatz kam ein Grove GMK6400-1 Mobilkran. Trotz ursprünglich längerer Planung konnte der komplette Einsatz innerhalb von nur drei Tagen abgeschlossen werden.

Die Arbeiten umfassten das Abnehmen der Rotorblätter, die Demontage der Blattlager, deren Instandsetzung sowie die anschließende Montage. Dabei waren präzise Abläufe und hohe Genauigkeit erforderlich.

Für den Einsatz nutzte Schmidbauer einen Grove GMK6400-1 Mobilkran, der seit April 2024 Teil des Fuhrparks ist. Der Sechsachser arbeitete mit 135 Tonnen Ballast, einem Hauptausleger mit Megawinglift sowie einer 73 Meter langen Wippspitze. In dieser Konfiguration bewältigte der Kran eine Maximallast von neun Tonnen bei 39 Metern Ausladung und einer Hakenhöhe von 123 Metern.

Nach Angaben des Unternehmens konnte der komplette Blattlagertausch trotz ursprünglich länger angesetzter Einsatzdauer innerhalb von nur drei Tagen abgeschlossen werden. Dazu hätten eine detaillierte Planung, kurze Wege und abgestimmte Arbeitsabläufe beigetragen.

„Dieser Einsatz zeigt sehr eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Technik, Erfahrung und Teamarbeit perfekt ineinandergreifen. Unser GMK6400 1 – jetzt GMK6450 1 – bietet genau die Leistungsreserven, die es für komplexe Einsätze im Windbereich braucht“, erklärt Florian Zech, Technical Sales Consultant bei Schmidbauer.

Der eingesetzte Mobilkran ist für Montage-, Reparatur- und Austauschaufgaben im Windenergiebereich ausgelegt. Hohe Traglasten, kompakte Abmessungen und kurze Rüstzeiten sollen flexible Einsätze auf Windkraftbaustellen ermöglichen.

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Der eingesetzte Mobilkran ist laut Manitowoc der stärkste und vielseitigste Sechs-Achser auf dem Markt und bietet hohe Traglasten, moderne Steuerungstechnik sowie kompakte Abmessungen. Damit eignet er sich auch für komplexe Aufgaben beispielsweise im Windenergiebereich – von der Montage über Reparaturen bis hin zum Austausch großer Komponenten. Bild: Manitowoc

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