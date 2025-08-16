Neuer Seilreiniger erleichtert die Wartung

Mit einem neuen Aftersales-Seilreiniger für Grove-Krane erleichtert Manitowoc die Wartung. Das kompakte System kombiniert nämlich Reinigung und Schmierung in einem Arbeitsschritt, reduziert Stillstandzeiten und verlängert die Lebensdauer der Drahtseile.

Der neue Seilreiniger von Manitowoc passt in einen robusten Koffer. Darin enthalten sind alle Gurte und Bügel, um das Hubseil zuverlässig zu fixieren. Das Set umfasst neben der eigentlichen Vorrichtung ein mobiles Fett-Transfersystem mit Hydraulikschlauch sowie eine Fettpumpe. Die Lösung hat im Product Verification Center von Manitowoc bereits ihren Praxistest bestanden.

Das System führt das Drahtseil durch ein Aluminiumgehäuse mit passgenauen Einsätzen, die es sicher umschließen. Diese sind für Seildurchmesser zwischen 16 und 24 mm erhältlich, weitere Größen liefert Manitowoc auf Anfrage.

„Unsere innovative Aftersales-Lösung kann die Nutzungsdauer des Seils verlängern, indem sie die Reibung reduziert und einen effektiven Korrosionsschutz bis in den Seilkern bietet“, erklärt Patrick Stelter, Produkt- und Marketingmanager (Ersatzteile und Reparaturen) für Grove. „Das gesamte Reinigungs- und Schmierverfahren dauert nur 90 Minuten – es ist damit deutlich schneller als herkömmliche Methoden wie Stahlbürsten oder Druckluft und darüber hinaus auch einfacher.“

Techniker wählen zunächst die passenden Einsätze, befestigen die Vorrichtung am Hubseil und sichern sie mit Bügeln. Unterhalb wird eine kompakte Reinigungseinheit angeklemmt, die Verunreinigungen mit exakt berechnetem Widerstand entfernt, ohne das Material zu schädigen. Über Schläuche werden Fett-Transfersystem und Druckluft angeschlossen, bevor das Hubwerk abgesenkt wird. In einem kombinierten Ablauf werden Reinigung und Schmierung durchgeführt.

Links:

https://www.youtube.com/watch?v=YbFtJDj_wK4

Wartung in 90 Minuten: Das System reduziert Stillstand und erhöht die Seillebensdauer. Bild Manitowoc

