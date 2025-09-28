Erst testen, dann entscheiden

Wer heute als Handwerksunternehmen eine neue Branchensoftware sucht, hat selten ein Angebotsproblem – sondern vielmehr ein Entscheidungsproblem. Neben etablierten Lösungen gibt es inzwischen zahlreiche Spezialanwendungen für Zeiterfassung, Baustellendokumentation, Projektmanagement oder digitale Formulare. Gleichzeitig erweitern viele Anbieter ihre Systeme laufend um neue Cloud- und KI-Funktionen. Die Auswahl wächst, die Unterschiede werden komplexer und die Frage bleibt: Welche Lösung passt wirklich zum eigenen Betrieb?

Viele Handwerksunternehmen treffen diese Entscheidung auf Basis von Produktpräsentationen, Funktionslisten oder Empfehlungen von Kollegen. Das Problem: Was auf einer Website oder in einer Demo überzeugt, muss im Betriebsalltag nicht zwangsläufig funktionieren.

Häufig zeigt sich erst nach der Einführung, dass wichtige Abläufe umständlich abgebildet werden, Mitarbeitende Schwierigkeiten mit der Bedienung haben oder einzelne Funktionen nicht den tatsächlichen Anforderungen entsprechen.

Softwaretests müssen den Betriebsalltag abbilden

Deshalb sollte die eigentliche Kaufentscheidung nicht vor, sondern nach einer strukturierten Testphase fallen. Denn erst wenn eine Software mit den eigenen Prozessen, Mitarbeitenden und typischen Projekten getestet wurde, lässt sich beurteilen, ob sie den Betrieb tatsächlich unterstützt.

Ein häufiger Fehler besteht darin, neue Software ausschließlich mit den Beispieldaten des Anbieters zu testen. Aussagekräftiger ist es, einen aktuellen oder bereits abgeschlossenen Auftrag als Testszenario nachzubilden.

Wie schnell lässt sich ein Angebot erstellen? Können Materialpositionen einfach übernommen werden? Wie funktioniert die Terminplanung? Lassen sich Arbeitszeiten auf der Baustelle unkompliziert erfassen? Und wie sieht die spätere Rechnungsstellung aus? Je näher der Test an den tatsächlichen Betriebsabläufen liegt, desto belastbarer fällt das Ergebnis aus.

Warum Büro und Baustelle mitentscheiden sollten

Ebenso wichtig ist die Einbindung der Mitarbeitenden. In vielen Betrieben beurteilt die Geschäftsführung eine Software nach anderen Kriterien als die späteren Anwender.

Während für den Inhaber beispielsweise Auswertungen, Nachkalkulationen oder betriebswirtschaftliche Kennzahlen im Vordergrund stehen, achten Bürokräfte auf die tägliche Bedienbarkeit und Monteure auf die Praxistauglichkeit mobiler Anwendungen. Deshalb sollten Vertreter aller relevanten Bereiche in die Testphase eingebunden werden. Oft werden Schwachstellen gerade dort sichtbar, wo die Software täglich genutzt werden soll.

Hilfreich ist außerdem die Arbeit mit einer festen Checkliste. Vor Beginn des Tests sollten Betriebe definieren, welche Anforderungen zwingend erfüllt werden müssen und welche Funktionen lediglich wünschenswert sind. Dazu können beispielsweise die Angebots- und Rechnungsstellung, die Projektverwaltung, mobile Zeiterfassung, Schnittstellen zur Buchhaltung oder digitale Dokumentationsmöglichkeiten gehören. Eine solche Struktur verhindert, dass Entscheidungen ausschließlich aufgrund einzelner attraktiver Funktionen getroffen werden.

Der Softwarewechsel …

… endet nicht mit der Kaufentscheidung. Denn selbst wenn die passende Lösung gefunden wurde, ist der Wechsel noch nicht abgeschlossen. In der Praxis zeigt sich häufig, dass nicht die Auswahl der Software die größte Herausforderung darstellt, sondern deren Einführung. Mitarbeitende müssen neue Abläufe kennenlernen, Stammdaten müssen übernommen und bestehende Prozesse angepasst werden. Fehlt dabei eine klare Struktur, entstehen schnell Unsicherheiten und Akzeptanzprobleme.

Aus diesem Grund gewinnen unterstützende Angebote der Softwareanbieter zunehmend an Bedeutung. Testzugänge, Schulungsvideos, Hilfecenter, Supportartikel oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen können den Einstieg deutlich erleichtern. Sie helfen dabei, erste Erfolge schnell sichtbar zu machen und typische Fragen bereits während der Einführungsphase zu beantworten.

Ein Beispiel dafür ist die synatos GmbH. Das Unternehmen unterstützt Interessenten seiner Handwerkersoftware „Das Programm“ mit einer 14-tägigen Testphase, einem Quickstart-Guide und umfangreichen Support-Artikeln zu den wichtigsten Funktionen. Solche Angebote ermöglichen es Betrieben, typische Arbeitsabläufe eigenständig zu testen und sich bereits vor der endgültigen Entscheidung mit der Software vertraut zu machen.

Fazit

Für Handwerksbetriebe ergibt sich daraus eine klare Empfehlung: Nicht die längste Funktionsliste oder die modernste Oberfläche entscheidet über den Erfolg eines Softwarewechsels. Entscheidend ist vielmehr, wie gut eine Lösung die eigenen Prozesse unterstützt und wie systematisch sie vor der Einführung geprüft wurde.

Wer reale Betriebsabläufe testet, die späteren Anwender frühzeitig einbindet und ausreichend Zeit für die Einarbeitung einplant, schafft die Grundlage für einen erfolgreichen Softwarewechsel – und vermeidet teure Fehlentscheidungen.

Autoren: Natalie Weirich, freie Texterin und Journalistin sowie Simon Lübeck, Synatos GmbH

Links:

https://das-programm.io/

Die Synatos GmbH wurde 2016 gegründet. Ihre Handwerker-Software „das Programm“ ist eine web-basierte all-in-one Lösung, um das Geschäft digital zu steuern. Bild: Synatos

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