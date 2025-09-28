Shiftconnector wird Seqonis

Der Softwareanbieter Eschbach benennt seine Operations-Plattform Shiftconnector in Seqonis um. Mit dem Rebranding will das Unternehmen die Weiterentwicklung der Lösung von einem Schichtübergabesystem zu einer umfassenden Plattform für intelligente Betriebsabläufe in der Prozessindustrie verdeutlichen.

Nach 20 Jahren erhält die Enterprise-Software Shiftconnector einen neuen Namen. Künftig tritt die Plattform unter der Bezeichnung Seqonis auf. Nach Angaben von Eschbach spiegelt die Umbenennung die Entwicklung der Lösung zu einer zentralen Operations-Plattform für die Pharma-, Chemie- und Prozessindustrie wider.

Seqonis verknüpft Informationen aus verschiedenen Unternehmenssystemen wie MES, LIMS, QMS, ERP und Historian-Lösungen. Ziel ist es, Betriebsabläufe transparenter zu gestalten, Entscheidungen zu unterstützen und Produktionsprozesse kontinuierlich zu verbessern.

Darüber hinaus soll die Plattform Produktionsdaten, Arbeitsabläufe und Erfahrungswissen der Mitarbeitenden zusammenführen. Hersteller können dadurch potenzielle Probleme früher erkennen und geeignete Maßnahmen einleiten.

Nach Angaben des Unternehmens unterstützt die Plattform die Zusammenarbeit von Mitarbeitern, Anlagen und KI-basierten Anwendungen. Führende Industrieunternehmen setzen die Lösung bereits ein, um Wissen zu sichern, Prozesse zu standardisieren und die operative Performance zu verbessern.

Links:

https://www.eschbach.com/de

„Hersteller werden zukünftig zunehmend auf Echtzeit-Daten angewiesen sein – denn mit einfachen Schulungen oder statischen Systemen werden sich die Anforderungen an die Produktion von morgen nicht bewältigen lassen“, so Andreas Eschbach, CEO von Eschbach. „Wir haben Seqonis zukunftssicher gestaltet. Die Plattform verbindet die gesamte Sequenz operativer Daten mit dem kollektiven Know-how der Mitarbeitenden. So erhalten Produktionsteams genau in dem Moment die Informationen, die sie benötigen, um schnell, präzise und sicher zu handeln – ganz gleich, was als Nächstes kommt.“ Bild: Eschbach

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