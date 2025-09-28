Brände im Lager- und Logistikbereich zählen zu den folgenschwersten Schadensereignissen in der Industrie. „Ein wirksames Brandschutzkonzept im Lager beginnt nicht erst bei der Installation von Löschtechnik, sondern bei der systematischen Risikoanalyse und der konsequenten Umsetzung organisatorischer und baulicher Maßnahmen“, erklärt Mirco Sachse, Geschäftsführer der Infiprotec GmbH.

Moderne Lager sind hochdynamische Systeme mit einer Vielzahl potenzieller Brandlasten. Unterschiedliche Warengruppen, hohe Regalsysteme und automatisierte Prozesse erhöhen die Komplexität erheblich. „Die Herausforderung liegt darin, dass sich Brandrisiken im Lager nicht pauschal bewerten lassen. Jede Nutzungseinheit bringt eigene Gefährdungspotenziale mit sich, die individuell analysiert und bewertet werden müssen“, so Sachse. Besonders kritisch sind Bereiche mit leicht entzündlichen Materialien oder hoher Energiedichte, etwa durch Lithium-Batterien oder Verpackungsstoffe.

Neben der Materialbeschaffenheit spielen auch bauliche Gegebenheiten eine zentrale Rolle. Große Hallenvolumen, eingeschränkte Zugänglichkeit und komplexe Fördertechnik erschweren im Ernstfall die Brandbekämpfung. Deshalb ist eine frühzeitige Integration von Brandschutzaspekten in die Gebäudeplanung unerlässlich. Ein effektiver Brandschutz im Lager basiert auf dem Zusammenspiel verschiedener technischer Systeme. Dazu zählen Brandmeldeanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie automatische Löschsysteme.

„Technik entfaltet ihre volle Wirkung nur dann, wenn sie präzise auf die spezifischen Rahmenbedingungen abgestimmt ist. Insbesondere bei Hochregallagern oder automatisierten Logistikzentren sind maßgeschneiderte Konzepte erforderlich, um eine schnelle Detektion und gezielte Brandbekämpfung sicherzustellen“, betont der Experte.

Diese Anforderungen schlagen sich insbesondere in der Auswahl und Auslegung der eingesetzten Löschsysteme nieder. Sprinkleranlagen reagieren temperaturgesteuert über einzeln auslösende Sprinklerköpfe und geben Wasser gezielt im unmittelbaren Brandbereich ab. Sie kommen insbesondere in Industriehallen sowie Lager- und Produktionsstätten zum Einsatz. Wassernebellöschanlagen arbeiten hingegen mit fein zerstäubtem Wasser unter Hochdruck, wodurch durch Kühlung, Sauerstoffverdrängung und Abschirmung der Wärmestrahlung eine wirksame Brandunterdrückung bei gleichzeitig reduziertem Wasserverbrauch erreicht werden kann. Sie eignen sich besonders für Bereiche mit sensibler Technik oder erhöhten Anforderungen an die Minimierung von Folgeschäden, etwa in Maschinenräumen oder IT- und Serverräumen.

Darüber hinaus gewinnt die Digitalisierung zunehmend an Bedeutung. Intelligente Sensorik und vernetzte Systeme ermöglichen eine frühzeitige Erkennung von Anomalien und unterstützen ein proaktives Risikomanagement. Dies reduziert nicht nur die Reaktionszeit im Ereignisfall, sondern verbessert auch die kontinuierliche Überwachung der Sicherheitsstandards.

Neben baulichen und technischen Maßnahmen kommt der organisatorischen Prävention eine entscheidende Bedeutung zu. Klare Zuständigkeiten, regelmäßig aktualisierte Brandschutzordnungen und strukturierte Notfallpläne sind essenziell, um im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben. „Ein Brandschutzkonzept ist nur so wirksam wie die Menschen, die es im Alltag umsetzen. Deshalb ist die kontinuierliche Schulung der Mitarbeitenden ein zentraler Erfolgsfaktor“, unterstreicht Sachse. Regelmäßige Übungen und Sensibilisierungsmaßnahmen tragen dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen und richtig zu reagieren. Gleichzeitig stärken sie das Sicherheitsbewusstsein innerhalb der Organisation und fördern eine Kultur der Verantwortung.

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www.infiprotec.com

Laut aktuellen Branchenstatistiken verursachen Brände im Lager- und Logistikbereich allein in Deutschland jährlich Schäden in Milliardenhöhe, wobei in den letzten Jahren Dutzende solcher Vorfälle mit Totalverlusten registriert wurden. Neben erheblichen Sachwertverlusten drohen langfristige Betriebsunterbrechungen, Lieferkettenstörungen und nicht zuletzt akute Gefahren für Mitarbeitende. Besonders in Zeiten wachsender Automatisierung und hoher Warendichte – etwa durch E-Commerce-Boom und Lageroptimierung – steigen die Risiken exponentiell, da klassische Löschmethoden oft an Grenzen stoßen. Bild: Infiprotec

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